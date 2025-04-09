В Свердловской области сменился главный борец с коррупцией. Исполняющим обязанности главы департамента противодействия коррупции региона назначен Сергей Ежов, следует из данных сайта департамента. До этого Ежов занимал должность заместителя директора антикоррупционного ведомства.

Занимавший пост главы департамента с 2022 года Ильхам Ширалиев, считавшийся близким соратником Евгения Куйвашева, ушёл в отставку.

Напомним, ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил заместителем губернатора — министром здравоохранения региона Татьяну Савинову, которая до этого была вице-губернатором Оренбургской области.