Появились видео момента ДТП на улице Газетной в Нижнем Тагиле, в котором 77-летняя женщина сбила пешехода на зебре

«Сети Тагила» опубликовали видеозапись с уличной камеры, где запечатлён момент наезда на женщину у дома № 97 по улице Газетной.
Напомним, ДТП произошло 7 апреля около 11:30 на регулируемом пешеходном переходе. 77-летняя водитель автомобиля Renault Duster совершила наезд на 51-летнюю тагильчанку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
На видео видно, как женщина, убедившись в том, что все водители её заметили и пропускают, вышла на зебру. В этот момент Duster резко перестраивается в крайний левый ряд и сбивает пешехода. В результате ДТП пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в Демидовскую городскую больницу для оказания медицинской помощи.
В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).