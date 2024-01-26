Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о вырубке леса на Ленёвке под Нижним Тагилом

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о вырубке леса в районе Ленёвского водохранилища. Об этом сегодня сообщил официальный Telegram-канал ведомства. Поводом для такой реакции стали многочисленные комментарии и публикации неравнодушных местных жителей в соцсетях.

«В комментариях в социальной сети в СК России обратились жители Свердловской области, сообщив о несогласии с результатами установления обстоятельств вырубки лесных насаждений под строительство щебёночного карьера неподалёку от Ленёвского водохранилища вблизи города Нижнего Тагила. По мнению заявителей, это значительно ухудшит экологическую обстановку, а также повлечёт невосполнимые потери для фауны. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — пишет информационный центр СКР.

Напомним, 9 месяцев назад, в апреле 2023 года, Александр Бастрыкин уже ставил ситуацию с вырубкой леса под строительство щебёночного карьера на личный контроль после жалоб общественников.

Запустить карьер по добыче щебня в районе Ленёвки планировало ООО «Тагильский щебень», однако из-за поднявшейся шумихи весной прошлого года проект так и не был реализован. Позже выяснилось, что на момент вырубки леса компания не имела полного пакета разрешительных документов, однако никто из причастных к уничтожению деревьев так и не понёс наказания. По итогу следственных проверок ни в прокуратуре, ни в СК возбуждать уголовные дела не стали. С недавнего времени лесорубы в районе Ленёвки вновь активизировались, что вызвало новый поток недовольства общественников. В пабликах во «ВКонтакте» местные жители активно делятся кадрами активного движения гружёных лесовозов в районе предполагаемого карьера.

На момент публикации в пресс-службе СК России по Свердловской области не смогли сказать, по какой статье будет возбуждено уголовное дело.