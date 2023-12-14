В Нижнем Тагиле за 11 месяцев выявлено 718 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

В Нижнем Тагиле состоялось заседание городской антинаркотической комиссии, на котором обсудили итоги работы, направленной на нейтрализацию факторов, негативно влияющих на смертность от отравления наркотиками. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, совместные мероприятия по профилактике наркомании осуществлялись в соответствии со специально разработанной дорожной картой.

Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» Артур Белых рассказал, что за 11 месяцев 2023 года выявлено и поставлено на учёт 718 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. По сбыту возбуждено 450 уголовных дел. В суд направлено 357 уголовных дел. Раскрываемость преступлений по линии незаконного оборота наркотиков составила 53,3%.

«В результате проделанной МУ МВД России “Нижнетагильское” совместно с субъектами профилактической работы и реализации дорожной карты на территории города не допущено роста смертельных отравлений наркотиками, отмечается снижение данных фактов. За отчётный период от передозировки наркотическими средствами скончался 71 человек, а за аналогичный период 2022 года — 74 человека», — рассказал Артур Белых.

Начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева рассказала, что в целях профилактики вовлечения несовершеннолетних в употребление одурманивающих веществ и спиртных напитков в общеобразовательных учреждениях было организовано и проведено 1029 профилактических мероприятий во взаимодействии с МУ МВД России «Нижнетагильское».

«В целях выявления психологической готовности к зависимому поведению у лиц подросткового возраста в школах проведено социально-психологическое тестирование учащихся 7–11-х классов, в котором приняли участие 13 447 школьников. На основании итогов тестирования педагогами-психологами, социальными педагогами общеобразовательных учреждений в течение 2023–2024 учебного года организована соответствующая профилактическая работа», — заявила Удинцева.

За истекший период 2023 года подростков с выставленными диагнозами «наркомания» или «токсикомания» не наблюдается. Фактов гибели учащихся от отравления одурманивающими веществами не зарегистрировано.