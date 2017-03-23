20 посёлков под Нижним Тагилом требуют запуска оплаченного 9 лет назад газового отопления. Ответственную за провал экс-чиновницу разыскивают депутаты городской и Государственной Думы

Судьбу посёлка Бродово, который замерзал всю зиму из-за срыва запуска газовой котельной, могут повторить другие населённые пункты под Нижним Тагилом. Ближайшие холода придут только через восемь месяцев, но жители этих посёлков не могут дождаться выполнения обещанной программы газификации уже девять лет и не верят, что к этой осени ситуация выправится. Чтобы не повторить судьбу бродовцев, они вынуждены были пожаловаться депутатам Госдумы Алексею Балыбердину и Александру Петрову, а также депутату Нижнетагильской гордумы Сергею Чеканову. Проблему, как завили юристы парламентариев, усугубляет исчезновение одного из главных кураторов проекта газификации Натальи Глазковой – бывшего депутата ГГО и экс-директора МУП «Пригородная управляющая компания».

В 2012 году свердловское правительство издало распоряжение о переводе малоэтажного фонда жилья на индивидуальное газовое отопление, но как минимум в двух областных населённых пунктах – селе Кайгородском и посёлке Черноисточинск – проект фактически стартовал ещё в 2008-м. По словам местных жителей, тогда к ним обратилась Глазкова, которая учредила некоммерческое партнёрство «Зональное» и сама же его возглавила, а после рекламировала переход на новую систему и начала сбор денег. Жители посёлков самостоятельно отапливают свои дома на электрических, но чаще – на печных системах, поэтому большинство предложение Глазковой поддержало: только в одной Кайгородке больше 50 сельчан сразу сдали по 10 тысяч рублей.

«Девять лет прошло! Девять! У меня жена ещё тогда жива была. А я сейчас даже участок свой продал. А никакой газораспределительной системы, которую мне расхваливали, там даже близко не стояло за всё это время. На документах проекты, проекты, одни проекты. Мне теперь этот газ к чёрту не нужен. Пусть деньги вернут, и всё», – жалуется бывший житель Черноисточинска Владислав Антонов.

Почти то же самое Наталья Глазкова проделала в посёлке Зональном, когда в 2015 году местная центральная котельная была признана администрацией Горноуральского городского округа неэффективной и убыточной, а потому подлежала закрытию. Посельчане противились самому факту ликвидации привычной системы отопления, но не меньше возмущались методами Глазковой: по их словам, женщина подтасовывала протоколы жилищных собраний и не стеснялась запугивать пожилых зональчан заявлениями в духе «вообще без тепла останетесь». Впечатлительные пенсионеры первыми понесли ей деньги. За подключение требовалось 100 тысяч рублей с оплатой в рассрочку. Из 130 квартир, которые председатель НП «Зональный» планировала перевести на газ, были подключены только 20. Несколько людей, купившись на угрозы Глазковой, оплатили услугу, но до сих пор её не дождались и пользуются старой котельной, которую на самом деле так и не закрыли.

«Глазкова постоянно оправдывала себя тем, что деньги не все сдали, что их не хватает. А когда сдавшие просили вернуть их деньги, она говорила, что не может этого сделать. На что-то же они тратились? – возмущается жительница Кайгородского Наталья Чернявина. – К осени ждите новые Бродово. Сами жители к этому уже готовы, на подключение не надеются, сколько ждать можно?»

В поле деятельности НП «Зональное» входили более 20 пригородных населённых пунктов под Нижним Тагилом. Сейчас оно расформировано, а все договоры переданы компании «ГАЗЭКС». Однако многие из тех, кто заключил контракт на установку, хотят разорвать его и вернуть деньги. В феврале 2017 года они написали жалобы в приёмную депутатов Александра Петрова и Сергея Чеканова, а позже обратились к Алексею Балыбердину.

«Сейчас мы связались напрямую с администрацией [Горноуральского городского] округа, работаем с ними, – рассказала АН “Между строк” помощница Чеканова и Петрова Галина Злодеева. – Те документы, которые у нас есть на руках, указывают на то, что изначально проектная документация предусматривала неверные точки газоотводов. Но ещё больше вопросов вызывают документы, которых у нас нет, в частности, копии договоров жителей с НП “Зональный”. Либо они утеряны, либо Наталья Глазкова не предоставила их участникам общества. Сами они заявляют о втором, а с Глазковой связаться не удаётся: месяц мы добиваемся с ней встречи, но безрезультатно, она даже на звонки не отвечает. Кроме того, надо бы выяснить, на каких условиях Глазкова планировала строить газоотводы. По моему убеждению, люди не должны за это платить – такие расходы лежат на администрации. Там мы всё это проговорили и определили план работ, за выполнением каждого пункта будем следить отдельно».

«На последнем собрании, когда стало известно о закрытии некоммерческого партнёрства, Глазкова прямо заявила, что её больше история с газификацией посёлков не касается и её по этим вопросам беспокоить не надо», – рассказала директор Дома культуры в Зональном Зинаида Перетягина.

На звонки АН «Между строк» Наталья Глазкова также не ответила. По информации агентства, сейчас она называет себя директором известной управляющей компании «Управление». Компания после конфликта с мэрией Нижнего Тагила и «Расчётным центром Урала» попала под руководство внешнего управляющего, представляющего интересы кредиторов, прежде всего ресурсников. Источник АН «Между строк» в администрации ГГО говорит, что Глазкова получила от управляющего доверенность и фактически руководит обществом, при этом «выполняет роль разрушителя».

«У “Управления” огромный жилищный фонд, который конкуренты пытались захватывать ещё в самом начале конфликта РЦУ и компании. Глазкова, похоже, собирается удерживать его лишь то время, пока будет возможность вытягивать из компании средства, чтобы передать их кредиторам. Фактически она представляет интересы администрации и ресурсников, которые, видно, оценили её управленческие способности за время работы в пригороде», – заявил наш собеседник.

До НП «Зональный» и провала проекта газификации Наталья Глазкова возглавляла МУП «Пригородная управляющая компания», а также была депутатом ГГО.

«Мы продолжаем принимать заявления от жителей пригорода на проблемы с отоплением, – говорит Галина Злодеева. – Если честно, это трудно назвать жалобами: люди сохранили благородство, и видно, что им жаловаться неудобно. Наверное, поэтому они так долго молчали о происходящем. Да и сама Глазкова жила в том же Зональном – люди ей долго верили. Я надеюсь, что теперь дело с газификацией наконец сдвинется с мёртвой точки, пора бы уж за девять лет. Пусть в пригороде люди сами привыкли отапливать свои дома, но ведь в Бродово было то же самое».

Напомним, осенью 2016 года в ходе программы газификации в Бродово была закрыта старая газовая котельная, однако до наступления холодов работа новой системы отопления так и не была обеспечена в полном объёме. Жители посёлка вынуждены были спасаться самостоятельно. В провале газификации они обвинили главу ГГО Николая Кулиша и начали сбор подписей за его отставку. Администрация Горноуральского городского округа обвинения в свой адрес назвала безосновательными. Алексей Балыбердин пообещал бродовцам разобраться с их проблемой. Ситуацией также заинтересовались ФСБ и департамент государственного жилищного и строительного надзора. После скандала глава администрации ГГО Александр Сергеев покинул пост, а в январе 2017 года ведомство получило штраф в 250 тысяч рублей за незаконный монтаж газовой системы.

В марте в посёлке Зональном снова объявили о планах по закрытию котельной. По словам Алексея Балыбердина, ситуация рискует обернуться повторением истории в Бродово, однако возможность предотвратить это ещё есть. На этой неделе у него запланирована встреча с жителями посёлка и представителями компании «ГАЗЭКС». Кроме того, очередное совещание в администрации ГГО проведут специалисты общественной приёмной Александра Петрова и Сергея Чеканова.

Агентство новостей «Между строк»