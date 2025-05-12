Полпред президента в УрФО Артём Жога побывал в Нижнем Тагиле в ходе мотопробега по городам трудовой доблести

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога посетил Нижний Тагил в рамках мотопробега по городам трудовой доблести.

В ходе визита он ознакомился с экспозицией музея истории «Уралвагонзавода» — предприятия, которое сыграло ключевую роль в производстве техники для фронта. Артём Жога отметил, что именно на этом заводе в самые трудные годы ковалась Победа, а эвакуация сюда специалистов и оборудования из разных городов страны стала важной частью истории предприятия.

«Нижний Тагил по праву удостоен звания “Город трудовой доблести”. Это благодарность тем, кто в тылу каждый день приближал Победу», — написал полпред в своём Telegram-канале.

Особое впечатление на Артёма Жогу произвели фотографии работников — мальчишек и девчонок, женщин и стариков, которые ежедневно трудились у станков. Полпред выразил благодарность всем, кто в тылу боролся за победу, и подчеркнул важность сохранения памяти о трудовых подвигах тагильчан.

«В общей сложности в рамках мотопробега проехали порядка 1000 км. Свердловская область — опорный край державы, где хранят и чтят память тружеников тыла. Мы ехали через уральские просторы, заходили в музеи, останавливались на минуты молчания у мемориалов», — отметил полпред.