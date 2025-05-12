Руководитель СУСК по Свердловской области Богдан Францишко проведёт личный приём в Нижнем Тагиле

14 мая 2025 года с 12:00 руководитель следственного управления СК России по Свердловской области генерал-майор юстиции Богдан Францишко проведёт личный приём граждан в следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила (улица Папанина, 23). Приём пройдет по предварительной записи по вопросам проверок и расследования уголовных дел, касающихся Нижнего Тагила и Пригородного района.

Граждане могут подать обращения о защите прав, жалобы на действия (или бездействия) следователей и заявления о трудоустройстве в СК России. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, заявление (при необходимости) и подтверждающие материалы (при наличии). Запись по телефонам: 8(343)297-71-69, 8(343)297-71-72, 8(343)297-71-73 или на сайте: http://sverdlovsk.sledcom.ru/references