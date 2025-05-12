В Нижнем Тагиле мужчина из-за ревности убил 26-летнюю девушку 

В Нижнем Тагиле застолье закончилось трагедией — погибла 26-летняя девушка. Убийство произошло в ночь на 9 мая в одной из квартир на улице Победы, 46.

По предварительной информации, молодая пара и их приятель встретились для совместного застолья. Когда девушка с приятелем вышли в магазин, её сожитель начал переживать из-за их долгого отсутствия. После возвращения парень начал упрекать возлюбленную, и в порыве ревности вонзил нож девушке в бок.

Как сообщает источник паблика «Инцидент Нижний Тагил», поняв, что произошло непоправимое, ревнивец пошёл к соседям за помощью и признался, что убил свою сожительницу, после чего лёг спать. Соседи вызвали полицию и скорую помощь. Врачи пытались реанимировать девушку, но безуспешно. Подозреваемый был задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции.

«Тагилстроевским районным судом города Нижнего Тагила рассмотрено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Андрея Ф., который обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). По версии следствия, обвиняемый причастен к убийству своей сожительницы, которое было совершено в ночь на 9 мая 2025 года в ходе произошедшего между ними конфликта», — сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил обвиняемого под стражу до 8 июля 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

Оперативный комментарий в Следственном комитете получить не удалось.