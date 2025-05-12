Повышение штрафов для тихоходов, защита от коллекторов и отечественные автомобили в такси. Топ законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили ТОП-4 законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Повышение штрафов для тихоходов

В Госдуме готовится к рассмотрению законопроект о значительном повышении штрафов для водителей тихоходных транспортных средств, не наклеивающих на стекло специальный знак — красный треугольник.

Эта наклейка необходима для техники, не способной двигаться быстрее 30 км/ч, чтобы остальные участники движения понимали, что едут за тихоходным транспортным средством, и его можно обогнать.

На данный момент штраф составляет всего 500 рублей, из-за этого многие тихоходы не придерживаются правил, что может приводить к печальным последствиям, уверены авторы инициативы. Поэтому было предложено повысить сумму штрафа в 6 раз — до 3 тысяч рублей.

Защита от коллекторов

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, который обяжет МФО и банки отчитываться перед судебными приставами о работе по возврату просроченной задолженности физических лиц. Граждан дополнительно защитят от неправомерных действий при взыскании долгов.

Законопроект предусматривает следующие запреты:

— действовать анонимно;

— причинять вред должнику или его имуществу, угрожать, оказывать психологическое давление;

— лично встречаться с должником чаще одного раза в неделю;

— звонить более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми — в месяц, а также раньше 8:00 и позднее 22:00 в рабочие дни и раньше 9:00 и позднее 20:00 в выходные и праздничные дни;

— отправлять СМС более двух раз в сутки, четырёх — в неделю и 16 раз в месяц;

— взаимодействовать с членами семьи должника, родственниками, соседями без их согласия или без согласия должника;

— публиковать информацию о долге и персональные данные должника в социальных сетях и СМИ, писать на стенах подъездов.

За нарушения новых требований возможно введение ограничений и запрет на деятельность организаций, занимающихся взысканием долгов.

Арест имущества россиян, находящихся за границей, за правонарушения против интересов России

На следующей неделе на рассмотрение в Госдуму поступит законопроект, предусматривающий усиление административной ответственности в отношении граждан России, находящихся за границей.

За совершение правонарушений россиянами, за границей, направленных против интересов России, предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей.

В число нарушений вошли:

— пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики;

— дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации;

— злоупотребление свободой слова и распространение фейков;

— несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

Чтобы нарушители не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества.

Отечественные автомобили в такси

В Госдуме рассматривают законопроект об обязательном использовании отечественных автомобилей в такси.

Изначально предполагалось установить требование, по которому для получения разрешения на работу в такси с 1 октября 2025 года легковой автомобиль должен быть признан локально произведенным, то есть соответствующим уровню локализации не менее 3,2 тысячи локализационных баллов, что сейчас соответствует планке допуска автомобилей к госзакупкам в России. Представители бизнеса неоднократно обращали внимание, на то что таким требованиям будут фактически соответствовать лишь модели «АвтоВАЗа», отдельные модели «Москвича» и электромобили Evolute.

За нарушения возможны не только штрафы, но и отстранение от работы.