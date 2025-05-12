ЕВРАЗ открывает регистрацию на новый автоквест в Качканаре, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 

ЕВРАЗ открывает регистрацию на традиционный автоквест, который пройдёт 31 мая в Качканаре. В этом году он называется «ЕВРАЗ – гонка Победы» (18+) и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Принять участие в соревновании может любой желающий старше 18 лет, но по регламенту как минимум один член команды должен быть представителем ЕВРАЗа. Максимальное число участников в команде — 5 человек.

Вас ждёт увлекательная гонка по зашифрованным точкам: командам предстоит на время пройти несколько этапов, передвигаясь на автомобилях. Впереди — оригинальные задания, море впечатлений, подарки, сюрпризы от партнёров и, конечно, денежные призы для самых быстрых и сообразительных: 5 000, 7 000 и 10 000 рублей!

Для участия необходимо зарегистрироваться и ознакомиться с правилами на официальном сайте мероприятия. При себе участники должны иметь фонарик, блокнот и ручку, а также минимум один гаджет с возможностью выхода в интернет. Чем больше устройств, тем удобнее команде. Если устройств несколько, то всем необходимо пройти процедуру регистрации на Encounter, ведь именно через эту платформу участники будут получать задания.

«В этом году традиционный автоквест ЕВРАЗа в Качканаре мы проводим в последний день весны – 31 мая. Это связано с многочисленными просьбами наших сотрудников, которым очень хотелось поучаствовать в гонке в тёплое время года, а не зимой, как мы обычно проводили. Это позволит увидеть наш славный Качканар цветущим и красивым! Тему автоквеста выбрали неслучайно, ведь в 2025 году вся наша страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. “Гонка Победы” — название, которое отражает память о миллионах погибших, символизирует благодарность ветеранам и гордость за героизм народа. И качканарцам есть, кем гордиться! Как и всегда, мы обещаем интересные задания и отличное настроение всем участникам!», — сказал директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

Регистрация команд длится до 29 мая, однако она может быть закрыта досрочно, если заявки на участие в автоквесте подадут 25 команд.

В этом году партнёрами гонки выступили: ресторан доставки «Фудисон», цветочная мастерская «Ла-Ванда», фитнес-центр Fit Way , студия керамики Living clay, студия детских праздников «Герои», ледовый дворец спорта «Кристалл», клуб виртуальной реальности VRLife, семейная пиццерия ItalianPizza, студия преображения Елены Башкардиной, автошкола «Автовек», туристическое агентство «Мир путешествий», кинотеатр «Киноплекс», стайлинг-студия CosmAuto, студия красоты LÚNULA, ресторан доставки «Наглый дракон», магазин автозапчастей «Грин», «ВиП торты» от Анастасии Малышевой, автосервис «Техсервис+», международный проект HEALTHYPRO, киберклуб SFERA.