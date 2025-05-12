Под Нижним Тагилом утонул 23-летний турист

В прошедшую пятницу, 9 мая, под Нижним Тагилом произошла трагедия. Во время похода 23-летний молодой человек утонул в реке Тагил, пытаясь пересечь её по канатной переправе без страховки. На пути к горе Медведь-Камень группа туристов решила перейти реку по неустойчивому тросу, но во время пересечения парень сорвался и упал в воду, не сумев выбраться самостоятельно.

В этот момент рядом проплывали другие туристы на каяках, которые заметили ЧП и бросились на помощь. Туристы смогли доплыть до молодого человека и вытащить его на берег. Реанимационные мероприятия, оказались безуспешными. Спасатели, прибывшие на место, констатировали смерть молодого человека.

«Ему предложили облегчить рюкзак, я предлагал вернуться и забрать часть вещей, либо как-нибудь закрепить рюкзак на тросе. Как только я сам перешёл переправу, Григорий (имя изменено. — Прим. ред.) уже сделал первый шаг. Дойдя до середины пути, он перестал общаться с нами, стоял на месте в районе двух минут и опустился. Не сорвался, а именно отпустил руки. Это было самое странное. Ногами вошёл в воду и сгруппировался. Следом его голова была минуту над водой, мы говорили сбрасывать рюкзак. Туристы зацепились за повалившееся дерево вдоль по течению и держали Григория, стараясь держать голову над водой. Я нырнул, и мы втроём достали его на берег. Признаков жизни не было. Полтора часа его откачивали безуспешно. Ещё в воде, когда я тащил его, он уже был синий, хотя в воде он пробыл не так долго», — рассказал Е1 друг погибшего.

Как сообщили товарищи, погибший был активным и жизнерадостным, не показывал признаков депрессии или уныния, а перед переправой уверял, что сможет её пройти. Однако, по мнению очевидцев, в момент падения он, возможно, впал в шок или состояние ступора, так как даже не предпринял попыток зацепиться за что-либо или удержаться на тросе. Также туристы отмечают, что за металлическим тросом, по которому они передвигались, давно перестали следить и несколько лет не подтягивали.

«По прибытии на место было установлено, что молодого человека вытащили из воды очевидцы (другая туристическая группа, которая сплавлялась по воде). Очевидцы проводили реанимационные мероприятия пострадавшему, но, к сожалению, мужчина скончался. Со слов товарищей, погибший упал в реку с искусственной переправы. Он не был никак закреплён на переправе, не имел никакого страховочного оборудования и снаряжения, был с личными вещами (большим рюкзаком)», — уточнили в МБУ «Центр защиты населения».

Спасатели напомнили о необходимости строго соблюдать правила безопасности при активном отдыхе и пользоваться услугами профессиональных гидов, а также регистрировать группы в мобильном приложении МЧС.

После случившегося погибший и его друзья были доставлены в экопарк «Ермаково городище», где были переданы полиции.