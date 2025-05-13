В Нижнем Тагиле судят начальника участка оборонного предприятия, обвиняемого в вымогательстве откатов у рабочих

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила началось судебное разбирательство по делу бывшего начальника участка цеха металлосборки предприятия, где производят технику для Министерства обороны. По версии гособвинения, Сергей Селиванов вынуждал трёх рабочих отдавать ему часть зарплаты, а взамен обещал им самую высокооплачиваемую работу. В противном случае он грозился сократить объём их работы до минимума, что напрямую сказалось бы на зарплате.

Как сообщает ИА «Все новости», этот производственный рэкет длился 2,5 года, за это время рабочие перевели Селиванову более 3,2 млн рублей, отдавая ему от 20 до 90 тысяч рублей в месяц. Мздоимство (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ) на оборонном предприятии раскрыли сотрудники ФСБ, которые передали информацию в следственные органы. Ещё до суда Селиванов уволился по собственному желанию.

Подсудимый не признал вину, и настаивает на изменении квалификации преступления.