Жители Тагилстроевского района жалуются на разрушающийся мост в Парке культуры и отдыха металлургов

Жители Тагилстроевского района Нижнего Тагила обеспокоены состоянием пешеходного моста в Парке культуры и отдыха металлургов. На кадрах, которые попали в распоряжение редакции, видно, как конструкция моста прогнулась, а плиты сдвинулись.

«Во время патрулирования участники “Русской общины” обратили внимание на пешеходный мост, который разрушается уже несколько лет. Внешне он остаётся таким же, но под него не заглянуть — а значит, возможны скрытые повреждения. Не исключено, что существует риск обрушения плит. Пешеходы часто спотыкаются, есть вероятность получить травму. Особенно тяжело проходить с детскими колясками», — говорит представитель филиала «Русской общины» в Нижнем Тагиле.

Как сообщили АН «Между строк» в администрации Тагилстроевского района, ремонт пешеходного моста в Парке культуры и отдыха металлургов не планируется.