Остался один день для регистрации на Всероссийский финансовый форум «Финмаркет — 2025»

Третий Всероссийский финансовый форум «Финмаркет — 2025» (18+) стартует в Екатеринбурге уже через два дня — 14 мая в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 15 мая он продолжит свою работу в креативном кластере «Домна». Масштабное событие объединит участников из порядка 50 российских регионов и других государств. Спикерами форума станут эксперты, признанные в России и мире.

Тема 2025 года — «Новые возможности для глобального развития». Поднимаемые вопросы будут полезны тем, кто интересуется инвестициями, управляет финансами компаний или собственным бизнесом, а также широкому кругу участников, кому не безразлична ситуация в России и мире.

Участие бесплатное, обязательна регистрация.

В числе хедлайнеров — теле- и радиоведущий, известный экономист Михаил Хазин. Международный эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий, работающий с бизнесом в 22 странах, Гарретт Джонстон. Инвестиционный банкир с 30-летним опытом Евгений Коган. Гендиректор «Института политических исследований» и один из самых цитируемых российских политологов в мире Сергей Марков.

«Форум “Финмаркет”— большое событие, которое ежегодно проходит накануне недели предпринимательства. Он даёт бизнес-сообществу региона понимание глобальных и локальных экономических процессов, помогает выбрать дальнейшую стратегию, быть в курсе и двигаться с учётом вектора мирового развития. Проведение форума отвечает задачам нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”, поставленным президентом России Владимиром Путиным», — заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В первый день форума на главной сцене конгресс-центра состоятся выступления хедлайнеров, а также панельная дискуссия. После обеда работа форума продолжится в трёх параллельных секциях — на темы управления финансами, развития финтеха, работы с иностранными партнёрами и экспорта.

На протяжении всего дня «Финмаркет» будет сопровождать выставка финансовых сервисов федеральных и региональных банков, операторов связи, консалтинговых и инвестиционных компаний. В ходе форума среди присутствующих участников пройдут разнообразные розыгрыши призов от партнёров, а каждый желающий сможет отправить открытку из мобильного пункта Почты России.

События второго дня развернутся на площадке креативного кластера «Домна». Эксперты обсудят вызовы, связанные с динамичным развитием искусственного интеллекта, разберут различные инвестиционные инструменты. Отдельная секция будет посвящена продвижению бизнеса в социальных сетях — с кейсами от лидеров креативных индустрий и не только. Завершит программу бизнес-игра «Биржевой драккар: путь к успеху».

«Каждый год мы развиваем форум, поднимаем его на ещё более высокий уровень. В этом году он уже стал международным — благодаря иностранным спикерам, а также включению большой секции на тему привлечения иностранных партнёров и экспорта в современных реалиях», — заявил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Организаторы «Финмаркета»: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»), правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга. Технологический партнёр — «Контур».

Актуальная информация о программе, спикерах и другие полезные материалы — в телеграм-канале форума t.me/finmarket2025.