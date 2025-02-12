А вы знали? Своим итальянским названием станция Сан-Донато рядом с Нижним Тагилом обязана тщеславию Демидовых и законам Российской империи о порядке владения аристократическими титулами

История появления этого названия в Нижнем Тагиле такова. В 1827 году Николай Никитич Демидов купил у флорентийских монахов Санта-Кроче владение Сан-Донато, где начал строить себе виллу. Стройка была завершена в 1831 году уже его сыном Анатолием Демидовым, а в 1840 году великий герцог тосканский Леопольд II даровал Анатолию титул князя Сан-Донато (по названию владения).

Тщеславный Анатоль начал везде представляться «князем Сан-Донато», но российский император Николай I титул не признал, заявив: «Пусть он только там князем и остаётся. У меня своих князей хватает». После смерти в 1870 году бездетного Анатолия Демидова княжеский титул перешёл по наследству его племяннику Павлу Павловичу Демидову. В то же время император Александр II согласился признать Демидова князем. Но по тогдашним законам для того, чтобы владеть этим титулом в России, нужно было иметь в России деревню или имение с таким же названием. И тогда Павел Павлович в 1878 году переименовал маленький шахтёрский посёлок рядом с Нижнетагильским заводом и железнодорожную станцию при нём в Сан-Донато.

В 1927 году шахты и посёлок получили новое название — имени III Интернационала. Но название железнодорожной станции было решено оставить. В советский период станция Сан-Донато вошла в историю СССР в 1935-м, когда в стоявшем на её путях литерном вагоне был арестован первый заместитель народного комиссара тяжёлой промышленности СССР Георгий Леонидович Пятаков, курировавший строительство Ново-Тагильского металлургического завода (НТМК).

А что же сам титул? От Павла Павловича Демидова титул князя Сан-Донато перешёл к его детям: сыновьям — Елиму, Павлу и Анатолию, и дочерям Авроре, Елене и Марии. Правда, вскоре Аврора Павловна отказалась от титула, считая его «пережитком старухи Европы».

Последней носительницей титула княгини Сан-Донато была Мария Павловна Демидова-Абамелек-Лазарева. После её смерти в 1955 году правительство Италии аннулировало титул, признав род Сан-Донато вымершим, несмотря на то, что потомки Елима Павловича и Анатолия Павловича ещё были живы. Дело в том, что по итальянскому законодательству носитель титула должен был обладать на территории Италии недвижимостью, а последнюю недвижимость, принадлежавшую Демидовым — виллу Пратолино, Мария Павловна Демидова завещала своему племяннику — югославскому принцу-регенту Павлу Карагеоргиевичу.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»