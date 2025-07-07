Спортсменка из Нижнего Тагила завоевала золото на Всероссийских соревнованиях по универсальному бою (ВИДЕО)

Спортсменка из Нижнего Тагила Анастасия Тестоедова стала победительницей Всероссийских соревнований по универсальному бою в дисциплине «классика», которые проходили в Самаре.

В турнире участвовали 300 спортсменов со всей страны. Участникам на первом этапе необходимо было преодолеть полосу препятствий, на втором — сразиться с соперником на ринге.

19-летняя Анастасия занимается спортом уже более 6 лет и имеет множество наград. К выступлению на этих соревнованиях она готовилась два месяца под руководством своего тренера Юрия Конева.