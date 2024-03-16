Улица, названная в честь полковника милиции Иосифа Горошникова, погибшего при задержании опасного преступника 

Улица, о которой пойдёт речь в этот раз, меняла своё название неоднократно. В самом начале, входя в состав Невьянского тракта, она именовалась Невьянской, затем стала Старозаводской из-за того, что тракт стал носить такое название. Затем из названия улицы пропала часть «старо». Произошло это потому, что Невьянский (Старый) завод, к которому вёл тракт, был уже не демидовским, а собакинским, а старый тракт поворотили к «новым» демидовским заводам — Салдинским, которые были пущены в 1777 и 1778 годах и в сравнении с Невьянским заводом считались «молодыми».

Селились на Старозаводской не простые работные люди. Ближе к заводу ставили свои дома знатные мастеровые и приказчики. Далее шли избы управленцев низшего звена, подрядчиков, кустарей и ремесленников, так или иначе связанных с заводом. И чем дальше от завода стояла та или иная изба, тем менее значимую должность занимал человек. И хотя такое ранжирование нигде не было прописано, оно строго соблюдалось на всех уральских заводах. После отмены крепостного права многие заводские служащие среднего и низшего звена начали пробовать себя в коммерции, и это несколько изменило социальный состав жителей улицы.

После революции 1917 года улица ещё долго оставалась деревянной и одноэтажной. На картах тех лет она проходила примерно на уровне нынешних внутридворовых пространств меж проспекта Строителей и улицей Горошникова. В ходе застройки часть одноэтажных домов снесли, а улицу «сдвинули» к пруду. Строительный бум середины 1930-х, конца 1940-х и начала 1950-х годов миновал улицу Заводскую, и свой нынешний облик она начала обретать только в 1960-м, когда начались работы по возведению корпусов 2-й горбольницы. Строительство главного корпуса завершилось в 1963 году, а в 1967-м был построен родильный дом с женской консультацией и отделением для беременных с сердечно-сосудистой патологией.

Улица Уральская (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/cards/old_tagil/1960_о40.jpg)

Улица Уральская (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/cards/old_tagil/1960_o42.jpg)

Следом за роддомом началось строительство здания медицинского училища, которое до сих пор ютилось то в здании кожно-венерологического диспансера, то в комнатах над кинотеатром «Горн», то на площадях 2-й и 3-й горбольниц. Новое здание было рассчитано на 1800 учащихся. С открытием в 1971 году медицинского училища завершилось формирование комплекса зданий 2-й городской больницы. Параллельно с возведением этих зданий шло расселение частного сектора и строительство каркасно-панельного жилого фонда по чётной стороне улицы.

Строительство медицинского училища (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1960_o80.jpg)

Строительство медицинского училища (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1960_o81.jpg)

Впрочем, понять сразу, где у улицы чётная, а где нечётная сторона, сложно. От Первомайской до Пархоменко здания пронумерованы нечётными номерами, а от Пархоменко до проспекта Мира — чётными. Возможно, это является последствием многочисленных перепланировок этого района, в результате которых исчезли с лица города улицы 8-го Марта, Свердлова, Загородная и некоторые другие. Перепланировки привели к тому, что к 1964 году улица Заводская оказалась разделённой на Заводскую, Уральскую-Набережную и Уральскую.

В конце 1950-х годов Нижнетагильским горисполкомом был принят ряд постановлений, которые определяли кардинальную реконструкцию побережья Тагильского пруда: всё побережье от улицы Красноармейской и до Корабельного мыса (!) должно было стать единой большой зоной отдыха, куда бы входили два пляжа, два парка аттракционов, цирк, планетарий и станция юных космонавтов, яхт-клуб и пристани паромно-катерной переправы, парковые зоны и дорожки для велосипедных прогулок, несколько точек общепита. Сроки реализации этих планов растянули на три десятилетия. Начать воплощать их в жизнь решили со строительства здания цирка.

Пока цирк строился, улица Уральская-Набережная сменила своё название. Произошло это после трагических событий, развернувшихся в ночь на 18 ноября 1972 года на улице Кирова. Молодой парень по фамилии Сыромятников, вернувшись из армии, узнал, что его девушка вышла замуж за другого. Вечером 17 ноября, приняв изрядное количество спиртного, Сыромятников завлёк свою бывшую любовь к себе в квартиру, что находилась на втором этаже дома № 16 на улице Кирова, где убил девушку. После чего забаррикадировался в квартире. Родители парня, вернувшись домой со второй смены, смогли лишь поговорить с сыном через дверь: он был явно не в себе, кричал, что убил человека и не хочет жить сам. Когда Сыромятников-отец попытался открыть дверь, сын выстрелил из ружья. На уговоры родителей молодой человек не реагировал, а затем и вовсе начал стрелять из окон квартиры. Родителям ничего не оставалось, как обратиться за помощью в дежурную часть 3-го отделения милиции. Когда к дому подъехала дежурная машина райотдела, из окон снова раздались выстрелы. Ранения получили водитель и старший лейтенант милиции Александр Тедеев, который сообщил в райотдел, что милицейская машина обстреляна и в доме действительно совершено тяжкое преступление. Дом оцепили, из него вывели жильцов, а с преступником начали вести переговоры. Была сформирована оперативная группа, которую возглавил полковник Иосиф Матвеевич Горошников.

Иосиф Матвеевич Горошников (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.mvd.ru/upload/site67/document_remember/VnWhNFcF8B-196xx253.jpg)

Переговоры ни к чему не привели. Тогда Сыромятникова решили «выкурить» при помощи шашек со слезоточивым газом. Для этого к дому подогнали танк, «одолженный» на УВЗ. Под прикрытием брони милиционеры стали забрасывать в окна шашки, но преступник тут же выбрасывал их назад.

Позднее об этом происшествии ходило много слухов. Рассказывали, что танк произвёл по зданию несколько выстрелов, но дом устоял «потому, что был дореволюционной постройки». Рассказывали, что Сыромятников служил в ВДВ и «поэтому его долго не могли взять». Рассказывали, что родители встали на сторону сына и всячески мешали милиционерам. Но эти слухи не имели ничего общего с реальностью. Согласно документам и свидетельствам очевидцев, танк вышел с территории завода без боекомплекта, родители парня до последних минут уговаривали сына сдаться и оказывали милиционерам всяческую помощь, а сам преступник не имел к воздушно-десантным войскам никакого отношения: службу он проходил в сапёрном взводе одной из частей Группы советских войск в Германии (ГСВГ).

Под утро Иосиф Матвеевич Горошников решил пойти на переговоры сам. Под прикрытием двух автоматчиков он поднялся к двери квартиры, за которой находился преступник, и начал уговаривать Сыромятникова открыть дверь и поговорить с глазу на глаз: он был уверен, что сможет убедить парня сдаться. Но тот не отвечал. Тогда Горошников выстрелом из пистолета разбил врезной замок двери и вошёл внутрь. На пути оказалась баррикада из домашней мебели. За баррикаду пустили служебную собаку, но пёс тут же был смертельно ранен. Тогда автоматчики открыли плотный огонь по баррикаде, после чего наступила тишина. Полковник Горошников решил, что преступник убит, вошёл в квартиру, и в это время раздался выстрел: Сыромятников с ружьём наизготовку стоял справа от дверей. Милиционеры, оттащив тело Горошникова, вновь начали уговаривать преступника сдаться, но он, внезапно осознав содеянное, застрелился.

В результате проверки действия полковника милиции Иосифа Матвеевича Горошникова были признаны верными, его наградили орденом Боевого Красного Знамени (посмертно). 21 декабря 1972 года решением горисполкома улица Уральская-Набережная была переименована в улицу Горошникова. Позднее на доме, где жил Иосиф Матвеевич, появилась мемориальная доска.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

Ко второй половине 1970-х улица Горошникова в основном уже имела тот вид, к которому многие из нас давно привыкли.

Время от времени её начинали облагораживать. Пару раз горком партии пытался устроить на ней Аллею ветеранов войны и труда, но попытки не получили поддержки в горисполкоме: в планах на ближайшее десятилетие Аллея ветеранов должна была появиться на проспекте Ленина. Зато на улице во второй половине 1970-х появились фонтаны. Первый — у здания медицинского училища, а затем и цветомузыкальный фонтан, ставший второй достопримечательностью улицы Горошникова. В 1990-х фонтан у здания медучилища перестал работать по причине выхода из строя системы подачи воды.

Фонтан у здания медицинского училища (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)

Цветомузыкальный фонтан, начавший работать в 1979 году, стал второй достопримечательностью улицы, появившейся здесь в советский период. Почему второй? Потому, что первой был городской пляж. Пляж был одним из самых любимых мест отдыха тагильчан в летнее время года. В жаркую погоду он всегда был заполнен отдыхающими, даже в будние дни. К сожалению, после перестройки городские власти стали заниматься пляжем всё меньше и он медленно стал приходить в негодность. Положение усугублялось и состоянием воды в Тагильском пруду. Несколько раз пляж оказывался закрыт на время купального сезона из-за неудовлетворительного состояния воды.

Городской пляж (фото неизв. автора, 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1208;image)

Городской пляж (фото Е. Шалгина, 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//Gorodskoj-pljazh...jpg)

В конце 1970-х — начале 1980-х годов начала преображаться и набережная, протянувшаяся вдоль улицы Горошникова.

Заканчивается улица на пересечении с проспектом Мира. В разные годы она становилась местом проведения различных общегородских мероприятий. В советские годы здесь проходили сбор и формирование колонн жителей Дзержинского района на демонстрации 1 мая и 7 ноября. Кроме того, здесь шли маршруты вело- и легкоатлетических эстафет, а в «нулевые» на улице проводились праздники в День молодёжи и День города. Были в её истории и скандальные моменты, связанные в основном с реконструкцией набережной в 2012–2014 годах.

Улица Горошникова (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)

Улица Горошникова (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)

Последним зданием, построенным на улице Горошникова, стал четырёхзвёздочный отель Park Inn, появившийся здесь в 2015-м. Строили отель для приёма делегаций ежегодной выставки вооружений Russian Arms Expo. После того как весной 2018 года Соединёнными Штатами был введён очередной пакет санкций, гостиничная сеть Park Inn by Radisson ушла из России, а отель, сменив собственника, стал называться Demidov Plaza.