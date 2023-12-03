Улица имени легендарного директора УВЗ Юрия Максарёва, который организовал производство танков и заказал «вагон книг русских и советских писателей» для библиотеки

Из всех улиц Нижнего Тагила, названных в честь Героев Социалистического Труда, эта улица выделяется тем, что никогда не носила другого имени. Кроме того, это одна из самых молодых улиц города и одна из самых коротких. И наконец, нет такого жителя Вагонки, который не знает, где находится улица Максарёва и как до неё добраться.

Многие считают её продолжением улицы Хвойной, которая берёт начало в 9-м посёлке, но это не так. Максарёва появилась на месте грунтовой дороги, накатанной ещё в середине 1930-х годов, на заготовительный участок подсобного хозяйства отдела рабочего снабжения УВС (Уралвагонстроя). С началом войны участок перевели в другое место, ближе к заводу, а уже в 1943-м здесь снова зазвучали топоры и пилы и началось строительство «санатория ночного пребывания». В апреле 1944 года на месте стройки появился новенький двухэтажный коттедж — ночной санаторий для рабочих Уралвагонстроя и размещённого на его площадях завода № 183. 26 мая ночной санаторий принял первых посетителей.

Вот как писала об этом событии заводская многотиражная газета «Коминтерновец» в выпуске от 11 июня 1944-го: «У просёлочной дороги, среди густых елей и пихт возвышается двухэтажный коттедж. Это ночной санаторий завода. Уральская богатая природа представлена здесь во всём многообразии: кусты малины и жимолости, земляника и шиповник, а воздух наполнен ароматом цветов и хвои. К услугам отдыхающих — большая комната отдыха, где слушают радио, играют в шашки, шахматы, домино. Строго соблюдается режим дня отдыхающими. Прогулки, питание по часам, культурная программа. Завод выделяет для отдыхающих лучшие продукты. Столовая готовит вкусные блюда: супы, форшмаки, кисели. На завтраки выдают сливочное масло, яйцо, булочку. Первая партия заводчан из 69 человек отдыхает здесь с 26 мая. Среди них лучшие работники: сверловщик Богданов, многостаночник Путилин, мастер Болотов, технолог Соколова, конструктор Махненко и др. Показательно, что пользующиеся ночным санаторием значительно повысили производительность труда».

Инициатором постройки этого санатория был тогдашний директор завода Юрий Евгеньевич Максарёв.

Юрий Евгеньевич Максарёв (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/1/1c/Юрий_Евгеньевич_Максарёв.jpg)

Юрий Евгеньевич Максарёв родился 28 июля 1903 года в городе Порт-Артуре в семье офицера-артиллериста. В Петербурге окончил школу, в 1918 году начал работать. Первая специальность — подручный электромонтёра в петроградской артели «Электропомощь». За десять последующих лет успел поработать кладовщиком в Петроградском фотоинституте, кочегаром транспортного судна «Транбалт», техником на заводе «Большевик», в тресте «Гипромез». В 1919 году вступил в комсомол, а через три года — в партию. Окончил Ленинградский технологический институт и с 1929 года 10 лет проработал на заводе «Красный Путиловец», пройдя трудовой путь от сменного мастера до начальника цеха.

Юрий Максарёв (фото неизв. автора, 1927 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Fotografija-Ju.E.Maksareva-s-udostoverenija-deputata-Leningradskogo-soveta.-1927-g..jpg)

Осенью 1938-го Юрия Евгеньевича назначили директором Харьковского паровозостроительного завода имени Коминтерна (завод № 183), на котором весной 1940-го начался серийный выпуск танка Т-34. Уже в мае 1941 года Совнарком отметил, что внедрение в производство новой боевой машины прошло в целом успешно, ряд главных специалистов завода были представлены к высоким государственным наградам. Но указ о награждении вышел только в середине сентября, ровно в тот день, когда началась эвакуация завода № 183 на Урал.

Как известно, завод № 183 разместился на производственных площадях «Уралвагонзавода». Менее чем за три месяца было смонтировано более 3000 единиц оборудования, и в конце декабря первые 25 танков Т-34 были отправлены на фронт. Но дальнейшее производство оказалось под угрозой полной остановки. За три недели января 1942-го со сборочного конвейера завода не сошло ни одного танка. Причиной тому были срывы поставок необходимых деталей и заготовок со стороны смежников. Однако в Совнархозе и Совете обороны ситуацию истолковали как саботаж, по личному указанию Сталина Максарёв был отстранён от руководства заводом. В тот же день в Нижний Тагил был отправлен новый директор, наделённый полномочиями члена ЦК и заместителя наркома танковой промышленности. Кандидатуру нового руководителя завода № 183 подбирали лично Сталин и Берия — правительство придавало предприятию исключительное значение. Этим руководителем должен был стать Исаак Моисеевич Зальцман, буквально неделю назад снятый с должности наркома танковой промышленности лично Сталиным, причём снятый не за производственные промахи, а за... грубость. При всех своих достоинствах Исаак Зальцман обладал одним существенным недостатком — он был отъявленным сквернословом. Его умению виртуозно материться завидовал даже Лаврентий Берия, считавшийся в Кремле настоящим асом нецензурной брани. За тот недолгий строк, пока И. М. Зальцман руководил Наркоматом танковой промышленности, на него постоянно поступали жалобы. Подписывая приказ об освобождении Исаака Моисеевича от занимаемой должности, Сталин написал в углу листа: «Ругаясь матом, нельзя руководить наркоматом». К счастью для Максарёва, Исаак Зальцман хорошо разбирался в танковом производстве (долгое время он был главным инженером Кировского завода и лично участвовал в разработке и запуске в серию танков КВ). Прибыв в Нижний Тагил, он быстро оценил ситуацию и доложил о причинах остановки производства в Кремль. Он сразу назначил Максарёва главным инженером завода, а сам выехал в Свердловск решать проблемы со смежниками. Пробыв на посту директора завода № 183 с февраля по май 1942-го, Зальцман передал директорское кресло Максарёву и вернулся в Москву. По возвращении из Нижнего Тагила он был назначен в Челябинск директором Челябинского тракторного завода, где наладил выпуск танков КВ. В 1949 году был снят с должности и исключён из партии за отказ давать показания на товарищей по так называемому «ленинградскому делу». Был отпущен из СИЗО по личному указанию Берии и отправлен в Ленинград на завод имени Кирова, где проработал до пенсии на разных должностях. Умер в 1988 году.

Юрий Максарёв и Исаак Зальцман в Москве (фото неизв. автора, 1945 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Generaly-tankovoj-promyshlennosti-Ju.E.Maksarev-i-I.M.Zalcman.-1945-g-kopija.jpg)

В 1942 году под руководством Юрия Максарёва на УВЗ были построены «танковые» цехи № 181, 100 и 140, смонтировано 1776 станков и 134 единицы кузнечно-прессового оборудования, а выпуск танков возрос до 22–25 комплектов в сутки. В том же году за успешное выполнение государственного плана Юрий Евгеньевич был награждён Орденом Ленина, а в 1943-м ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Ю. Е. Максарёв (фото неизв. автора, 1944 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Direktor-Uralskogo-tankovogo-zavoda-183-Ju.E.Maksarev.-1944-g.-kopija.jpg)

Те, кто работал с Юрием Евгеньевичем, не раз отмечали, что практически никто из заводчан не считал Максарёва «варягом». Рабочим и руководителям младшего звена он запомнился, прежде всего, заботливым отношением к людям.

«Не было ни одного общезаводского мероприятия, в котором не принимал бы участия Максарёв. В трудном для себя 1942-м он находил силы и время заниматься не только производственными делами, но и решением бытовых проблем заводчан — от строительства нового жилья до организации досуга. Во всём, что касалось работы и устройства быта уралвагонзаводцев, Юрий Евгеньевич опирался на помощь заводской молодёжи — молодых коммунистов и комсомольцев. Ему доверяли, его любили и уважали», — вспоминал впоследствии легендарный директор УВЗ Иван Васильевич Окунев.

Строительство и открытие ночного санатория для работников завода было не единственным проявлением заботы руководства предприятия о своих работниках. В 1942 году по приказу Максарёва в технической библиотеке завода был организован отдел художественной литературы, для которого директор выписал из Москвы целый вагон (!) книг русских и советских писателей. Тогда же в заводском Центральном клубе создаётся хоровая капелла, а год спустя, в 1943-м, там же проходят премьеры опер «Кармен» и «Жизель» и появляется театральный коллектив. В декабре 1943 года возобновляются спортивные соревнования между цехами завода, а Юрий Евгеньевич на собрании заводского коллектива ИТР озвучивает свою идею создания заводской спортивной базы на Пихтовых горах.

Лыжная база «Уралвагонзавода» могла появиться на Пихтовке уже в 1945 году, но строительство было отложено в связи с постановлением о возобновлении производства вагонов. Реализовать идею удалось только через четыре года. Лыжная база стала первым объектом соцкультбыта на Вагонке, построенным хозспособом. Курировал стройку лично Окунев. Открытие лыжной базы произошло в 1949 году.

Лыжная база УВЗ (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1940_011.jpg)

Кроме главного корпуса, который жители Вагонки сразу же окрестили «теремком», здесь были возведены баня, водонапорная башня, трамплин и ряд хозяйственных построек. Примечательно, что почти половина всех работ была выполнена самими заводчанами во время субботников и воскресников.

Трамплин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1950_045.jpg)

На открытие лыжной базы пригласили и Максарёва, но тот не смог приехать. База стала одним из любимых мест отдыха жителей Дзержинского района на долгие годы. Существенным недостатком базы был сложный рельеф местности, не позволявший проводить официальные соревнования по лыжным гонкам на первенство города или области. В 1958 году, после ремонта базы, руководство завода объявило, что намерено перенести её на новое место, «чтобы у заводских спортсменов появилась возможность проводить тренировки на профессиональном уровне». Новую базу решили строить неподалёку от ночного санатория, который за послевоенные годы несколько разросся и назывался «ночным профилакторием семидневного пребывания».

В основу деятельности профилактория была положена концепция «оздоровительного отдыха без отрыва от участия в производственном процессе», ставшая популярной в годы войны. Суть её заключалась в том, что работник предприятия по окончании рабочей смены идёт не домой, а отправляется в профилакторий, где принимает общеукрепляющие процедуры, лечение, ужинает и отдыхает, а наутро его снова везут на работу. Заводской профилакторий планировали расширить и в значительной части перестроить. А появление вблизи лыжной базы давало возможность отдыхающим ещё и заниматься спортом.

Строительство профилактория и лыжной базы коллектив «Уралвагонзавода» вёл хозспособом, оба проекта были разработаны заводскими конструкторами, большой объём работ был выполнен на субботниках или просто в выходные дни, когда работники какого-либо цеха выходили на стройку на безвозмездной основе. Свои двери для отдыхающих профилакторий УВЗ распахнул в 1964 году. Это был комплекс из шести зданий. В трёх располагались отдыхающие, в двух — столовая, библиотека и клуб, а в последнем — амбулатория и администрация профилактория. Первый год профилакторий мог принимать по 75 человек за заезд, а с 1 января 1965 года — по 100 человек. Путёвка на 24 дня обходилась работнику УВЗ в 30% её полной стоимости (в пределах 15–18 рублей), остальное оплачивал профсоюз.

Новая лыжная база была открыта спустя четыре года после открытия профилактория. Большое кирпичное здание базы общей площадью 1200 квадратных метров имело просторный вестибюль, большую раздевалку, хорошо оборудованный медпункт и уютное кафе. На территории базы были подготовлены лыжные трассы разной категории сложности, которые подходили и для тренировок спортсменов-лыжников, и для любителей активного отдыха. Одним из первых, кто опробовал лыжные трассы в деле, был директор «Уралвагонзавода» Иван Васильевич Окунев. Позднее на трассах лыжной базы стали проводить городские и областные соревнования лыжников, а в 1978 году здесь проходил один из этапов IV зимней Спартакиады народов СССР.

В середине 1970-х неподалёку от профилактория «Пихтовые горы» и лыжно-спортивной базы УВЗ началось строительство районной больницы. Проект самого крупного медицинского учреждения в городе создавался архитекторами Нижнетагильского отделения «Свердловскгражданпроекта» по заказу «Уралвагонзавода». В состав больничного городка вошли семиэтажный типовой главный корпус, двухэтажные операционные блоки на восемь операционных, радиологический и патологоанатомический корпуса, вспомогательные строения. Для больницы было заказано самое современное на тот момент медицинское оборудование. Строительство затянулось на шесть лет, ещё год длились отделочные работы. Больничный городок был торжественно открыт 17 ноября 1983 года, но полностью укомплектовать оборудованием кабинеты удалось лишь в 1986 году. Сейчас «больничный городок на Пихтовке», как его по привычке называют жители Вагонки, включён в состав 1-й городской больницы.

1-я городская больница (фото Галины Кропотовой / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Fotoarhiv-Galina-Kropotova.-Bolnichnyj-kompleks..jpg)

Своё имя улица Максарёва получила за 10 месяцев до открытия больничного городка. 18 января 1983 года исполком Нижнетагильского городского Совета народных депутатов принял решение о присвоении улице имени легендарного директора УВЗ.

А что же сам Юрий Евгеньевич? После освобождения от должности директора «Уралвагонзавода» Максарёва вызвали в Москву и назначили на пост заместителя министра транспортного машиностроения СССР и начальника Главного управления танкового производства министерства. В 1950-м он становится министром транспортного машиностроения СССР. С 1953 по 1959 год работал на постах замминистра транспортного и тяжёлого машиностроения СССР, первого заместителя министра судостроительной промышленности и председателя научно-технического комитета Совмина СССР. В 1961 году он был назначен на должность председателя Комитета по делам изобретений и открытий при Совете министров, а с 1973 года стал председателем Госкомитета по изобретениям. Был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР двух созывов.

Три директора УВЗ (слева направо): Семён Скачков, Иван Крутяков и Юрий Максарёв

(фото неизв. автора, 1973 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Tri-direktora-Uralvagonzavoda-S.A.Skachkov-I.F.Krutjakov-i-Ju.E.Maksarev.-1970-e-gg.-kopija.jpg)

Несколько раз Юрий Евгеньевич Максарёв приезжал в Нижний Тагил. Регулярно поддерживал связь с товарищами и друзьями, помогал заводу и городу, чем только мог. В 1978 году в возрасте 75 лет Юрий Евгеньевич вышел на заслуженный отдых. Его не стало 11 ноября 1982 года.