Гражданская война в Нижнем Тагиле. Часть 1

20 сентября исполняется 107 лет с начала боёв за Нижний Тагил с частями чехословацкого корпуса. Гражданская война на Урале началась в ночь с 14 на 15 мая 1918 года, когда в Челябинске произошёл вооружённый инцидент между частями чехословацкого корпуса и пленными австро-венграми. И те, и другие, по условиям Брестского мирного договора, подлежали репатриации и двигались эшелонами по Транссибирской магистрали к местам перехода границы: австро-венгры и немцы с востока России на запад, чехословацкие легионеры — с запада на восток. В Челябинске эти эшелоны встретились. Возвращавшиеся в Германию военнопленные считали чехов «предателями интересов мировой революции» (в 1918 году в Германии и Австро-Венгрии произошли революции). Чехословаки видели в австрийцах и венграх своих угнетателей, от гнёта которых они стремились избавиться со времён Яна Жижки. При этом советская власть, стремясь быстрее выполнить условия Брестского договора, оказывала всяческое содействие пленным австро-венграм и немцам, а чехи и словаки большую часть времени стояли на станциях и разъездах, пропуская встречные эшелоны.

14 мая 1918 года на месте стоянки эшелонов произошло убийство на почве этнической неприязни: бывший военнопленный венгр нанёс чешскому легионеру несколько ран, от которых тот скончался. Вспыхнула массовая драка, в ходе которой австро-венгры попытались разоружить чехословаков, но безуспешно. Советы Челябинска инициировали расследование и 17 мая арестовали десять чешских легионеров. После чего чехословацкие солдаты под командованием подполковника Войцеховского осадили вокзал, арестовали коменданта, а затем оцепили центр Челябинска, захватили арсенал (2800 винтовок и артиллерийскую батарею), и силой освободили своих товарищей. В ходе этих событий чехословаки потеряли около 200 человек убитыми, которых на следующий день похоронили на Казанско-Богородицком кладбище Челябинска. Вскоре после этого командование чехословацкого корпуса объявило о вступлении в союз с армией Колчака. Легионеры обещали бывшему полярному исследователю и адмиралу помощь в освобождении Урала от большевиков, взамен потребовав, как можно скорее, доставить личный состав корпуса во Владивосток для отправки в Чехословакию. 23 мая о союзе с армией Колчака было объявлено на съезде Чехословацкого корпуса в Челябинске, а 27 мая первые части чехословаков выдвинулись на Екатеринбург.

Похороны чехословацких легионеров в Челябинске (фото неизв. автора, 1918 г. / общ. достояние)

Советы в Екатеринбурге были не готовы оказать сопротивление легионерам и в спешке начали эвакуацию из города. К тому же, в Екатеринбурге действовало «белое» подполье под руководством бывших офицеров царской армии, перешедших на сторону большевиков и занимавших в советских структурах ряд ключевых должностей. Подпольщики занимались агитацией среди красноармейцев, передавали разведке белых данные о передвижениях частей Красной Армии, о наличии на складах оружия и боеприпасов, о настроениях среди обывателей города и близлежащих населённых пунктов. Большевики по мере своих возможностей пытались сдержать продвижение чехов к Екатеринбургу. Но действия малочисленных отрядов красногвардейцев задерживали наступление максимум на день или два, а самое крупное сражение красных с частями чехословацкого корпуса, произошедшее в 80 километрах от Екатеринбурга, смогло задержать легионеров на 10 дней.

Солдаты Чехословацкого корпуса во время движения на Екатеринбург (фото неизв. автора, май 1918 г. / общ. достояние)

В ночь с 24 на 25 июля, благодаря действиям подпольных групп, в Екатеринбурге были взяты под контроль почта, телеграф, городская тюрьма и заменены караулы. Утром 25 июля части Чехословацкого корпуса без боя вошли в город. Вооружённое сопротивление оккупантам оказала лишь группа местных анархистов, открывшая стрельбу из револьверов в районе железнодорожного вокзала. Потери чехов составили один раненый офицер и две убитые лошади.

Организовав в Екатеринбурге комендатуру и объявив о выборах в местные органы самоуправления и Учредительное собрание, чехи отправили небольшой авангард в сторону Невьянска, чтобы разведать обстановку в городах и сёлах Екатеринбургского уезда. Но отряд не вернулся. Тогда командующий чешскими легионерами Сергей Николаевич Войцеховский попросил помощи у Александра Ильича Дутова, чьи казачьи части были приданы в помощь чехословацкому корпусу. Казаки совершили рейд по Невьянскому тракту, но близ Верх-Нейвинска были встречены пулемётным огнём, и с потерями возвратились в Екатеринбург.

Казачий эскадрон атамана Дутова в Екатеринбурге (фото неизв. автора, август 1918 г. / общ. достояние)

Второй рейд казаки провели скрытно, расспросив жителей посёлка Таватуй об обстановке. Крестьяне поведали, что к Верх-Нейвинскому заводу стягиваются вооружённые отряды красногвардейцев из Невьянска, Нижнего Тагила и других населённых пунктов. Так, на днях из Надеждинска прибыл отряд почти что в 300 человек, вооружённых винтовками и пулемётами, а неделю назад — более ста человек из Нижнего Тагила. Пока в Екатеринбурге чехословаки решали, какими силами двигаться на Невьянск и Нижний Тагил, красные предприняли попытку отбить Екатеринбург сразу с трех направлений. Красногвардейцы заняли поселок Балтым, деревню Пышму (ныне Верхняя Пышма) и вышли на окраины Екатеринбурга с севера. Войцеховскому пришлось отложить наступление на Пермь по Горнозаводской железной дороге, и перебрасывать части на помощь Екатеринбургскому гарнизону. В итоге 12 августа красные оставили Балтым и стали отступать на Верхотурье и Верх-Нейвинск. Войцеховскому стало понятно: наступать на Пермь, оставив позади себя такие очаги сопротивления большевиков, как Красноуфимск, Верх-Нейвинск, Невьянск и Нижний Тагил, нельзя.

Бои за Верх-Нейвинск начались 15 августа. Чехословацкие легионеры и казаки Дутова попытались с ходу взять завод, но потерпели неудачу. Атакующим противостояли пусть и неопытные в военном деле, но хорошо идеологически мотивированные отряды рабочей милиции и «красной гвардии» из разных городов и посёлков Среднего Урала. Так, позиции близ разъезда № 118 Горнозаводского направления удерживал 3-й батальон 1-го Алапаевского полка под командованием бывшего унтер-офицера царской армии Ивана Фёдоровича Кушникова. 16 августа в Верх-Нейвинск прибыл отряд красногвардейцев из Нижнего Тагила, в состав которого, помимо тагильчан, входили 12 венгров — бывших военнопленных, работавших на тагильских заводах, и несколько немецких и китайских коммунистов. Защитников Верх-Нейвинского завода поддерживали три броневика, бронепоезд, эшелон материального обеспечения с большим запасом боеприпасов и эскадрилья авиаразведки. В течение 16–19 августа оборонявшиеся отбили ещё четыре атаки. Но к 21 августа положение стало меняться. К белочехам на помощь подошли два эшелона (всего 13 вагонов) с легионерами, полевой артиллерией и бронепоезд, а в лесах близ Нейво-Рудянки начали действовать партизанские отряды (всего, по разным оценкам, от 650 до 800 человек), в состав которых входили противники советской власти. 24 августа красные потеряли бронепоезд, два броневика, эшелон материального снабжения и начали отходить к Нижнему Тагилу, оставляя на пути белочехов малочисленные заслоны.

Упорство красных приводило в изумление полковника Войцеховского. В своих мемуарах, которые были изданы в 1940 году в Праге, он писал: «Мы потратили неделю, чтобы очистить от большевиков Екатеринбург, и более двух месяцев, чтобы сломить сопротивление красных» на Нижнетагильском направлении, где противник цеплялся буквально за каждый хутор, нанося нам серьёзные потери».

Полковник С. Н. Войцеховский (фото неизв. автора, 1938 г. / СС 0 / общ. достояние)

Тем временем серьёзно осложнилась обстановка в Красноуфимском уезде, где население сёл Ачит, Сажино, Манчаж, Кленовское, Михайловского и Артинского заводов, воодушевлённое успехами чехословаков, восстало против власти большевиков. Начинались волнения в других волостях, где зажиточное крестьянство, обиженное советской властью, создавало партизанские отряды и органы самоуправления. Тагильчане стали готовиться к обороне своего города.

(продолжение следует)

© 2025. Д. Г. Кужильный