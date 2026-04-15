Участница скандального эротического шоу «снегурочек» в Нижнем Тагиле заявилась на праймериз «Единой России» по выборам в Заксобрание Свердловской области

Женский бизнес-психолог Ирина Прокопьева, которая была участницей скандального новогоднего шоу «Кино ёлка» (18+), прошедшего в Нижнем Тагиле на сцене Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ), заявилась на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 19 по выборам депутатов Законодательного собрания Свердловской области.

Ирине 49 лет, она индивидуальный предприниматель, имеет высшее образование, в 1990 году окончила Нижнетагильский государственный педагогический институт.

Напомним, шоу, вызвавшее широкий общественный резонанс, прошло в декабре на сцене ГДДЮТ. Зрителей возмутили слишком откровенные танцы «снегурочек» в одном из номеров концерта. Информация о выступлении быстро распространилась в социальных сетях и вскоре вышла на федеральный уровень. О скандале сообщили такие известные издания как Lenta.ru, Life, МК, «Царьград», RTVI и другие, а также ряд популярных Telegram-каналов.

Одна из участниц шоу — Ирина Прокопьева — тогда вступила в дискуссию с возмущёнными зрителями и попыталась объяснить, что ничего особенного не произошло.

«Мы — взрослые женщины, танцующие в формате 18+. Без пошлости, без нарушения границ, с уважением к сцене и зрителю. Танец может вызывать разные чувства — от восхищения до дискомфорта. И это нормально: мы все воспринимаем увиденное через свой опыт, ценности и чувствительность. Да, смелые, искренние и задорные — и немного любим, когда народ активно обсуждает. Каждая взрослая женщина может себе это позволить… просто кто-то делает это тише, а кто-то — танцуя», — написала Ирина в соцсетях.

Родители детей, посетивших скандальное шоу, направили жалобу в прокуратуру, полицию и мэрию с просьбой провести проверку деятельности обеих организаций.

В частности, родители просили «принять меры и проверить МАУ ДО “ГДДЮТ”, а точнее сдачу государственного помещения в аренду в лице руководителя Михневич О. В. без проверки творческих номеров, которые допустили на сцене дворца 21 декабря 2025 года по адресу, ул. Красногвардейская, 15».

Также они призывали проверить деятельность частной танцевальной студии MDT на соответствие Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «запретить проведение концертов в детских дворцах культуры и образования, так как подобные выступления способны нарушить психическое здоровье не только детей, но и совершеннолетних зрителей, провоцируя их на асоциальное и деструктивное поведение, морально-нравственную деградацию, употребление наркотиков и алкоголя».

Директор Городского дворца детского и юношеского творчества Оксана Михневич ранее прокомментировала АН «Между строк» ситуацию, вызвавшую скандал. По её словам, билеты на шоу распространяла лично руководитель студии, предприниматель Марина Шенькова, поэтому посторонних зрителей в зале не было. На билетах были указаны название мероприятия, ряд и место. Дети занимаются в студии с трёх лет. При этом, сами родители, направившие жалобу, утверждают, что на шоу могли попасть все желающие и билеты были в свободном доступе. Под документом поставили свои подписи около 20 человек.

Позднее руководители танцевальной студии MDT Людмила Бузмакова и Марина Шенькова записали видеообращение с извинениями.

Предпринимателя Марину Шенькову суд оштрафовал за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.17 КоАП РФ (Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (действующая редакция).