Тагильская заброшка на Фрунзе: загадочный дом на территории воинской части (продолжение)

В прошлый раз мы не зря не спешили покидать территорию расформированной части № 83531 на улице Фрунзе. Потому что самый интересный объект из 16 зданий, находящихся за забором, стоит во всей этой истории как бы особняком. Это здание, в котором в 70–80-е годы прошлого века находилась военная прокуратура и собственник которого так и не был установлен ни комиссией Министерства обороны РФ, ни специалистами МУГИСО.

Историю загадочного дома восстанавливал Дмитрий Кужильный, и, наконец, мы тоже можем к ней приобщиться.



Фото: Алексей Хлопотов, 2021 г.*



На первый взгляд, дом мало чем отличается от других зданий, построенных во времена позднего сталианса, и никто из военных строителей, а затем и военных связистов не обращал внимания на стоящую чуть в стороне двухэтажку. Но выйские старожилы прекрасно знали, что дом появился здесь задолго до того, как военные облюбовали эту часть Выйского поля, за церковью.



Здание бывшей военной прокуратуры на электронной карте города 2021 г.



Дом был построен в первой половине XIX века. Во всяком случае, на плане Нижнетагильского завода, составленном в 1846 году, он уже нанесён, причём отмечен красным цветом, что означает, что здание было построено из камня и кирпича. В те времена позволить себе построить каменный дом могли только очень состоятельные горожане: управляющие, старшие приказчики или купцы 1-й гильдии, а также люди, обладающие высоким общественным статусом, — например, настоятель церкви. О том, что дом мог принадлежать священнику, говорит и то, что расположен он неподалёку от того места, где некогда стояла Выйско-Никольская церковь.



Загадочный дом на плане Нижнетагильского завода 1846 г.



Упоминания о том, что в этом доме проживал настоятель Выйско-Никольской церкви, сохранились в статьях и письмах известного русского экономиста тагильчанина Василия Дмитриевич Белова и в заметках «Екатеринбургских епархиальных ведомостей» конца XIX — начала ХХ века.

Встречалась информация о «поповском доме в Нижнем Тагиле» и в записках советского краеведа, члена Географического общества при Академии наук СССР Александра Козьмича Шарцева:

«Выйско-Николаевскую (Святых угодников Николая, Павла и Анатолия) церковь строили на деньги сыновей Н. Н. Демидова, которые не жалели средств ради памяти родителя. Проект церкви был заказан столичному архитектору Кирху, убранство — московским, а колокола — петербургским мастерам. Для настоятеля неподалёку от храма был заложен каменный дом в два этажа...»



Дом священнослужителя Выйско-Никольской церкви на фото начала ХХ в. (общ. достояние)



О дореволюционном происхождении здания говорят и сохранившиеся по сей день детали, такие как «большеразмерные» строительные и шамотные кирпичи в кладке стен, декоративные решётки окон подвала, которые отливались в мастерских Фёдора Звездина на Выйском заводе, конструкция печей, оконных проёмов и продухов.

Фото: Алексей Хлопотов, 2021 г.* Фото: Надежда Журавлёва, 2020 г.** Фото: Надежда Журавлёва, 2020 г.**

Когда в 1980-х по Советскому Союзу прокатилась кампания по установлению и учёту памятников истории и архитектуры, о здании никто не вспомнил: к тому времени оно уже давно находилось за забором военного городка и было скрыто от постороннего глаза заботливо посаженными вокруг берёзами. Каким образом здание, построенное в XIX веке и принадлежащее городу, стало эксплуатироваться военными, толком никто не помнит. Вряд ли командование части захватило его самостоятельно. По всей видимости, когда-то была договорённость с горисполкомом о временном размещении в стенах дома какой-либо вспомогательной службы. А в начале 1990-х, когда происходило переформатирование властных структур, о здании просто забыли.

В настоящее время дом заброшен, а его двор и комнаты замусорены. Часть кровли и межэтажных перекрытий разрушены.

Фото: Надежда Журавлёва, 2020 г.** Фото: Надежда Журавлёва, 2020 г.** Фото: Надежда Журавлёва, 2020 г.** Фото: Надежда Журавлёва, 2020 г.** Фото: Надежда Журавлёва, 2020 г.** Фото: Надежда Журавлёва, 2020 г.** Фото: Надежда Журавлёва, 2020 г.** Фото: Надежда Журавлёва, 2020 г.**

Судя по заявлениям представителей городской администрации и главы Нижнего Тагила, здание собираются снести, аргументируя это тем, что оно не является объектом культурного наследия, находится в аварийном состоянии и его собственник не установлен.

По мнению ряда специалистов, спасти здание от сноса практически невозможно: его перевод в статус объекта культурного наследия потребует немало времени, бесхозный дом может пострадать от злоумышленников или начать разрушаться под воздействием природных сил (а такое уже случалось в нашем городе).

Фото: Алексей Хлопотов, 2021 г.* Фото: Алексей Хлопотов, 2021 г.* Фото: Алексей Хлопотов, 2021 г.*

И всё же маленький шанс на спасение у здания есть.

Если это действительно дом, в котором проживали настоятели Выйско-Никольской церкви, значит, именно в его стенах жил и первый настоятель храма Иван Игнатьевич Гуляев, впоследствии очень уважаемый священник, и последний настоятель Сергей Александрович Увицкий, который в 2006 году был прославлен в лике святых как священномученик. Место, согласитесь, знаковое, и епархия могла бы попросить городские власти передать здание верующим.

Пока неравнодушные тагильчане пытаются обратить внимание бывшего губернатора Свердловской области, сенатора Совета Федерации Э. Э. Росселя на судьбу старинного дома. Чем закончится эта история, покажет время...

(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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* Фотоматериалы из личного архива Алексея Хлопотова публикуются с разрешения автора (прим. авт.).

** Фотоматериалы из личного архива Надежды Журавлёвой публикуются с разрешения автора (прим. авт.).