Тагил монументальный. История памятника, который тагильчане построили как напоминание об ужасах войны

В конце прошлого века в Нижнем Тагиле на народные деньги был построен памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах планеты. Инициаторами этого проекта стали активисты из Нижнетагильского отделения Союза ветеранов Афганистана. Они отмечали тогда, что монумент должен увековечить память о тех жителях нашего города, которые погибли в горячих точках, и стать напоминанием об ужасах войны.



Фото Ильи Колесова / фрагмент ориг. изображения

(https://turizmnt.ru/upload/iblock/c36/MG_4223.jpg)



История создания памятника началась 18 декабря 1992 года, когда в Нижнем Тагиле состоялась городская конференция воинов-интернационалистов, на которой была учреждена общественная организация «Союз ветеранов Афганистана». В неё вошли ранее существовавшие объединения: Дзержинское районное отделение воинов-интернационалистов, Комитет воинов-интернационалистов НТМК, Союз инвалидов Афганистана, Ленинское, Тагилстроевское и Пригородное отделения Союза ветеранов Афганистана, военно-патриотический клуб «Гранит». Одним из постановлений конференции стало решение об увековечивании памяти воинов, погибших в Афганистане.

К тому времени в городе уже был один памятник воинам-афганцам, открытый в Дзержинском районе 9 мая 1988 года. Но тогда советские войска по-прежнему находились в Афганистане, и до дня вывода советских войск ещё трое тагильчан погибли в этой стране. Изначально предполагалось просто добавить их имена на вагонский памятник, но в процессе обсуждения ветераны пришли к мнению, что в городе должен появиться ещё один. Ведь к тому времени на территории распавшегося Советского Союза то тут, то там вспыхивали вооружённые конфликты, в которых продолжали гибнуть российские солдаты, а в Нижний Тагил уже пришли «похоронки» из Нагорного Карабаха и Северной Осетии.

Но воплотить задуманное оказалось непросто. В стране шли реформы, негативно сказывавшиеся на экономическом положении города и благосостоянии людей. Стремительно росли цены, начинались задержки выплат зарплат и пенсий. В таких условиях было сложно собрать необходимые средства для создания и установки памятника.

Дело сдвинулось с мёртвой точки в 1996-м, когда трое ветеранов-афганцев — Виктор Бабенко, Анатолий Ахтямов и Александр Мартышенко — были избраны депутатами городской думы от Тагилстроевского района. В том же году правление Нижнетагильского отделения Российского союза ветеранов Афганистана приняло принципиальное решение, изменившее концепцию будущего памятника: теперь было заявлено, что будущий памятник посвятят тагильчанам, погибшим во всех горячих точках ХХ столетия. Было выбрано и утверждено место будущего памятника — набережная Тагильского пруда, напротив Демидовской центральной городской больницы, — которое по стечению обстоятельств оказалось историческим: в первой половине XVIII века здесь находились «загороды» — заводская застава, охранявшая завод от варнаков и татей.

Вскоре был объявлен конкурс на лучший проект памятника. Победителем была признана концепция тагильского скульптора Анатолия Неверова, названная «Брод в неизвестность». Скульптор рассказывал, что прежде, чем приступить к работе над проектом, он пересмотрел не одну сотню фотографий, сделанных советскими солдатами в Афганистане, внимательно ознакомился с биографиями погибших тагильчан и воспоминаниями воинов-интернационалистов.



Анатолий Глебович Неверов (фото: Ю. Исупов / фрагмент ориг. изображения)

(https://saldagorod.ru/upload/wysiwyg/82d7265756feca9c7db69e4ee7e60a92.jpg)



2 августа 1997 года на месте будущего монумента состоялась закладка памятного камня, а 13 сентября к памятному камню возложили цветы участники Всероссийского объединительного совещания Российского союза ветеранов Афганистана и Российского комитета ветеранов Великой Отечественной войны (РКВВ).

31 июля 1998 года был утверждён оргкомитет по сооружению памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах. В его состав вошли заместитель главы города Леонид Задорин, председатель Нижнетагильского отделения Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко и его заместитель Анатолий Ахтямов, главный архитектор города Александр Грядов, председатель Союза ветеранов чеченских событий «Долг» Дмитрий Епишин, автора памятника скульптор Анатолий Неверов, начальник финансового управления администрации города Валентина Соловьева, сын которой, Вячеслав Соловьёв, также служил в Афганистане и стоял у истоков Союза ветеранов Афганистана в Нижнем Тагиле.

Месяц спустя в отремонтированном помещении Городского дворца творчества юных открылся музей воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах ХХ века. Тогда же глава города Николай Диденко предписал финансовому управлению администрации произвести финансирование работ по возведению памятника в пределах 400 тысяч рублей. Казалось бы, все препятствия позади, но из-за нерасторопности генерального подрядчика — муниципального предприятия «Горкомхоз» — удалось освоить только десятую часть этой суммы. В результате бюрократические утряски и согласования «съели» драгоценное время, а последствия финансового кризиса августа 1998 года раздули стоимость сметы по сооружению памятника в несколько раз. Становилось очевидным, что в новом масштабе цен городской бюджет просто не осилит строительство монумента.

У Нижнетагильского отделения Российского союза ветеранов Афганистана, по сути, не оставалось другого выхода, кроме прямой просьбы к тагильчанам о помощи. Ветераны-афганцы взяли на себя координацию работ по сооружению монумента, что не замедлило сказаться на ходе работ. В поисках источников финансирования родилась идея благотворительного фестиваля-марафона «Афганский ветер», который состоялся 20 февраля 1999 года в помещении Нижнетагильского драматического театра с прямой трансляцией в эфире телерадиокомпании «Телекон».

Открывая марафон, председатель Союза ветеранов Афганистана в Нижнем Тагиле Виктор Бабенко обратился к тагильчанам со словами:

«Кто-то скажет, что сегодня не до памятников, но этот памятник нужен хотя бы для того, чтобы наши и ваши дети не испытали всего того, что довелось испытать вашим сыновьям, внукам, отцам и братьям в Афганистане и Чечне, Таджикистане и Абхазии, чтобы люди не забыли об этих, кажется, незаметных, но на самом деле таких кровавых войнах и не позволили развязать новую бойню в очередной горячей точке, чтобы матери Тагила больше не получали в наше так называемое “мирное время” новые “похоронки”. Это нужно не мёртвым, это нужно живым!..»

И город откликнулся на призыв афганцев. Средства на строительство памятника вносили как отдельные граждане, так и предприятия Нижнего Тагила. В общей сложности в ходе телемарафона было собрано 324 620 рублей, которые пошли на приобретение бронзы, гипса, оплату труда скульптора, строителей, планировку площадки на набережной, лепку модели. Начались работы в мастерской Анатолия Неверова, и уже в июне автор закончил лепку модели памятника в натуральную величину. Сохранились фотографии, сделанные в мастерской скульптора на разных этапах создания монумента.

Фото из архива РСВА-Урал / с разрешения владельца Фото из архива РСВА-Урал / с разрешения владельца Фото из архива РСВА-Урал / с разрешения владельца Фото из архива РСВА-Урал / с разрешения владельца Фото из архива РСВА-Урал / с разрешения владельца Фото из архива РСВА-Урал / с разрешения владельца

В августе началось изготовление памятника из бронзы, этим занималась фирма «Тагильское литьё». Одновременно шли работы по облицовке пилонов гранитом и благоустройству площадки вокруг памятника. В начале октября 1999-го приступили к установке частей памятника.

Фото из архива РСВА-Урал / с разрешения владельца Фото из архива РСВА-Урал / с разрешения владельца

9 октября 1999 года памятник воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, был торжественно открыт. В церемонии открытия принимали участие глава города Николай Диденко, бывший командующий 40-й армией генерал армии Виктор Ермаков, председатель Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) Франц Клинцевич, друзья, родные и близкие тагильчан, погибших в горячих точках планеты. Памятник высотой 4,5 метра и весом 5 тонн представляет собой композицию, в центре которой сгорбившаяся фигура воина, склонившего голову вниз к разорванному кругу планеты, к кресту любви и скорби. Крест проходит под всем монументом и словно выталкивает наклонённые к солдату пилоны, на которых увековечены фамилии погибших тагильчан.

На церемонии открытия памятника (фото из архива РСВА-Урал / фрагмент ориг. изображения) (https://live.staticflickr.com/4293/35907454760_68baf8bde0_c.jpg) На церемонии открытия памятника (фото из архива РСВА-Урал / фрагмент ориг. изображения) (https://live.staticflickr.com/4293/35907454970_9febb84471_c.jpg) На церемонии открытия памятника (фото из архива РСВА-Урал / фрагмент ориг. изображения) (https://live.staticflickr.com/4309/35907454630_8c7b7eca04_c.jpg) Памятник в 2015 г. (фото Ильи Колесова / фрагмент ориг. изображения) (https://turizmnt.ru/upload/iblock/e06/MG_1374.jpg)

Памятник воинам-тагильчанам, погибшим в локальных конфликтах ХХ века, гармонично вписался в архитектурный облик города и по сей день остаётся его неотъемлемой частью. Начиная с 2000 года монумент является местом проведения общегородских военно-патриотических мемориальных мероприятий. Также он входит в популярный туристический маршрут «Малахитовая линия», который включает ключевые исторические, культурные и архитектурные объекты Нижнего Тагила.



Памятник в 2015 г. (фото Ильи Колесова / фрагмент ориг. изображения)

(https://turizmnt.ru/upload/iblock/de2/MG_1369.jpg)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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В работе над публикацией были использованы следующие источники:

1. И. Лучникова. Двойной юбилей уральского скульптора // инф. портал saldagorod.ru.

2. Архивы НТО РСВА (г. Н. Тагил) и ООО РСВА-Урал (г. Екатеринбург).

3. https://turizmnt.ru/monuments/pamyatnik-pogibshim-v-lokalnykh-voynakh/.

4. http://historyntagil.ru/people/6_277.htm.

5. https://vsenovostint.ru/2013/12/25/tagilskie-istorii-brod-v-neizvestnost/.