Совет жён инженерно-технических специалистов. История первого в Нижнем общественного объединения женщин

В этом году исполняется 90 лет одному из первых на Урале женсовету. Считается, что идея организации в нашей стране женсоветов как общественных объединений женщин принадлежит Кларе Цеткин — известной немецкой коммунистке, жившей в 1920-х годах прошлого века в Советской России. Но архивные документы говорят о том, что своим появлением женсоветы обязаны другой революционерке — Инессе Арманд, которая в 1919 году создала первый женсовет — женотдел при Комиссии ЦК по агитации и пропаганде среди рабочих и крестьянок РКП(б). Основной его задачей было «воспитание женщин в духе социализма и привлечение их к хозяйственному строительству и государственному управлению; координация процессов трансформации институтов брака и материнства, изменение бытовых условий». Впрочем, сама Инесса Фёдоровна на закате жизни вспоминала, что идею женсовета ей подсказал писатель-толстовец и социал-демократ Фёдор Щеколдин ещё в 1905 году. Идеи женских объединений быстро вошли в пролетарскую моду, но также быстро из этой моды вышли. До начала в СССР «большого рывка» о них вспоминали редко. Но как только страна вступила в период индустриализации, развитию и работе женсоветов стали уделять всё больше и больше внимания на государственном уровне.

Первый женсовет в Нижнем Тагиле появился на Вагонке в 1933 году. Инициатором его создания стала жена начальника Уралвагонстроя Лазаря Марьясина — Рита Яковлевна Лившиц. Уже в 1990-х годах её сын Илья Марьясин в своих воспоминаниях писал, что идею создания женсовета Рите Яковлевне подсказала супруга одного из иностранных инженеров, приехавшая вместе с мужем на стройку завода-гиганта. Женщина рассказала, что в Соединённых Штатах домохозяйки часто объединяются и совместно решают проблемы улицы или района. В те годы на строительстве вагоностроительного гиганта в Нижнем Тагиле трудились более сотни иностранных инженерно-технических специалистов, большинство из которых приехали со своими семьями. Пока инженеры находились на работе, их жёны целыми днями изнывали от безделья: работы для них в посёлке и на стройплощадке не было, развлечений тоже. Кто-то коротал свободное время, сажая в палисадниках цветы, кто-то возделывал крохотные огороды возле дома, кто-то вязал носки детям.

В один июльский день 1933 года Рита Яковлевна собрала в библиотеке посёлка несколько знакомых женщин и предложила им объединиться и совместно заняться благоустройством дворов и улиц посёлка Вагонстроя. Идея сразу получила одобрение, и тут же посыпались предложения: кто-то ратовал за создание курсов кройки и шитья, кто-то вызвался вести кулинарные курсы, кто-то предлагал развивать художественную самодеятельность. Вечером Рита Яковлевна рассказала о встрече мужу и тот поддержал создание женской общественной организации Вагонстроя. Так в сентябре 1933-го на Вагонке появилась первая в Нижнем Тагиле женская организация — Совет жён инженерно-технических работников Вагонстроя.

Начали с благоустройства посёлка: высаживали цветы и деревья, убирали мусор. Затем были организованы кружки кройки и шитья, домохозяйства, самодеятельности, пролетарской грамотности. Первое созданное женсоветом общество «Друг детей» выявляло школьников, которые нуждались в горячих завтраках и одежде, и брало над ними шефство. Совет жён инженерно-технических работников стал инициатором большинства субботников по благоустройству посёлка. По его инициативе в 1934 году в посёлке Вагонстроя появилось радио, был озеленён Парк культуры и отдыха. Женщины возили школьников на экскурсии в «старый город» (так вагоностроители тогда называли Нижний Тагил) и в лес, обучали детей огородничеству. По инициативе женсовета приусадебные участки вагонских школ № 7 и 9 превратились в огороды, где не только выращивались овощи для столовых, но и проводились открытые уроки природоведения и ботаники.



Субботник по благоустройству в посёлке Вагонстроя (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//16-Subbotnik-po-blagoustrojstvu-Vagonki.jpg)



Затем в Центральном рабочем клубе Уралвагонстроя начал работу «Родительский университет», где читались лекции по проблемам педагогики и ухода за детьми. Позднее женсовет Вагонстроя организовал и провёл конференцию женщин, на которой был принят план дальнейшей работы организации и создано шесть секций: медицинская, культурно-бытовая, общественного питания, коммунальная, детская и художественного воспитания.

Но этого Рите Яковлевне показалось мало, и она стала убеждать мужа в необходимости постройки в районе клуба партпроса (партийного политпросвещения), где жёны инженерно-технических работников могли бы читать лекции, проводить собрания и выставки. Идею постройки клуба поддержал парторг Вагонстроя Шалва Степанович Окуджава, и в 1934 году на улице Ленина (ныне — Ильича) развернулась стройка. В конце 1936-го клуб был построен и 17 марта 1937 года торжественно открыт. Позднее он был переименован в Клуб инженерно-технических работников, а затем был передан в ведение Нижнетагильскому отделению треста «УралМашСтрой» (впоследствии — трест № 88) и переименован в Клуб УМС («УралМашСтрой»). Правда, самой Рите Лившиц так и не довелось переступить порог нового клуба — 1 февраля 1937 года её арестовали.



Клуб УМС (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//klub-rabotnikov-UralMashStroja-2.jpg)



После ареста в 1936 году Лазаря Марьясина деятельность женсовета подвергалась прокурорской проверке, но каких-то нарушений выявлено не было. Тем не менее женсовет приостановил работу. Только в 1939 году общественницы Вагонки возобновили свою деятельность: стали проводить «рейды чистоты» в банях, больницах, общежитиях, проверяли внеклассную работу в школах. О вагонском женсовете заговорили не только во всём городе, но и в области. По образу и подобию вагонской организации начали создаваться объединения и на других предприятиях. Так, в течение 1939 и 1940 годов женсоветы появились на Высокогорском рудоуправлении, заводе им. Куйбышева, НТМЗ, станции Смычка.

С началом Великой Отечественной войны активистки женсовета УВЗ стали проводить сборы тёплых вещей для бойцов Красной армии, брали на воспитание детей-сирот, шефствовали над школьниками, помогали семьям фронтовиков. Кроме того, на производстве женщины осваивали несвойственные им профессии: сталеваров, кузнецов, машинистов паровозов, создавали женские трудовые бригады, которые зачастую работали лучше мужских. В 1942 году женсовет УВЗ стал инициатором заводской хоровой капеллы, в первых составах которой были преимущественно женщины.

Женская бригада завода № 183 Татьяны Бревновой (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vojna//Gvardejskaja-frontovaja-brigada-T.-Brevnovoj-kopija-2.jpg) Хоровая капелла УВЗ (фото неизв. автора, 1942 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vojna//Horovaja-kapella.t.jpg)

После войны деятельность женсоветов по всей стране была регламентирована. Теперь в состав их руководства должны были входить только работающие женщины, а сами женсоветы должны были работать в тесном взаимодействии с профкомами. Сделано это было для того, чтобы у женсоветов было меньше проблем с организацией и финансированием их мероприятий. Деятельность женских общественных объединений по-прежнему касалась вопросов семьи и детства, благоустройства и организации досуга работающих.

В 1961 году женсовет «Уралвагонзавода» возглавила экономист Тамара Васильевна Чарина. С её приходом на эту должность деятельность организации заметно активизировалась. Начали работу клубы по интересам, во Дворце культуры вагоностроителей стали чаще проводиться тематические встречи, концерты заводской самодеятельности, лекции и семинары.



Т. В. Чарина, председатель женсовета УВЗ с 1961 по 1978 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images/698.jpg)



Женсовету приходилось решать и довольно серьёзные проблемы. Одной из бед 1960-х годов на Вагонке была хроническая нехватка мест в детских садах и яслях. В районе необходимо было строить новые детсады, а отдел капитального строительства (ОКС) УВЗ был целиком и полностью занят строительством жилья для вагоностроителей. Добиться от начальника ОКСа ответа на вопрос, когда же появятся детские сады, женсовету долго не удавалось. За дело взялась Александра Халиченко — прославленная сварщица завода № 183 и УВЗ, Герой Социалистического Труда, активистка женсовета.

Александра Васильевна Халиченко родилась в 1911 году на Украине в селе Юнаковка Сумского района в крестьянской семье. В 1933-м пришла работать на Харьковский паровозостроительный завод, где получила профессию сварщицы. Там же начала активно работать в женсовете завода. В 1941 году была эвакуирована в Нижний Тагил, где освоила способ ручной скоростной сварки — за 30 минут сваривала корпус танка. За годы войны заварила 60 тысяч погонных метров швов. Обучила сварочному мастерству более 120 молодых рабочих. В свободное время Александра Васильевна принимала участие в работе женсовета УВЗ.



С. М. Будённый вручает правительственные награды А. В. Халиченко

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://mem-book.ru/assets/uploads/6041/j41dkp-.jpg)



В 1960 году за выдающиеся достижения в труде и плодотворную общественную деятельность ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Она неоднократно избиралась депутатом районного и городского Советов народных депутатов.

Халиченко записалась на приём к директору УВЗ Ивану Васильевичу Окуневу, где не только рассказала о проблеме, но и предложила помощь женсовета в организации субботников на строительстве детских садов и яслей. Окунев пообещал рассмотреть предложения женщин и пригласил актив женсовета на ближайшее совещание с главными специалистами завода. А уже через два-три месяца в Дзержинском районе началось строительство сразу трёх детских садов и двух яслей.

В конце 1960-х годов женсоветы стали массово появляться в цехах предприятий и в отдельных учреждениях. Первостепенными задачами организаций становятся помощь в выполнении производственных планов, повышение производительности труда, овладение передовыми методами труда, повышение деловой квалификации, улучшение условий труда и быта и участие в политическом воспитании молодёжи. На УВЗ в 1969-м по инициативе женсовета была принята и начала реализовываться программа охраны труда женщин на производстве. Женщинам на вредных производствах стали выдавать талоны на бесплатное спецпитание, они получили дополнительные два дня к отпуску. В 1970-х по ходатайству женсоветов начали направлять на учёбу в вузы молодых работниц, в квартальных клубах и Дворце культуры женсовет и городское общество «Знание» стали проводить занятия для молодых мам и домохозяек. Женсовет УВЗ был инициатором открытия в Дзержинском районе отделения общества книголюбов, которое активно работало вплоть до конца 1990-х.



Женсовет УВЗ, 1975 г. (фото: М. Манакова / фрагмент ориг. изображения)

(фотоскан с газеты «Машиностроитель» №18 (11023), май 2013 г.)



В конце 1980-х — начале 1990-х женсовет «Уралвагонзавода» трансформировался в отдел профкома по вопросам труда и быта женщин. В это время активистам женского движения удалось внести в коллективный договор ряд дополнений: получение будущими мамами фруктовых соков и материальной помощи перед родами, предоставление трехдневного оплачиваемого отпуска мамам детей, идущих в первый класс. Также были возобновлены регулярные профилактические осмотры женщин и практика шефства над одинокими пенсионерами и семьями с детьми-инвалидами.

Изменение общественно-политического строя в стране, бесконечные реформы в отечественной экономике и их последствия затмили работу женщин-общественниц. О женсоветах и их работе стали говорить всё меньше и меньше. Ещё реже вспоминают о Рите Яковлевне Лившиц-Марьясиной — той женщине, с которой началась история женсовета Дзержинского района. После ареста в 1937 году она была осуждена на 8 лет лагерей как «член семьи изменника Родины». Отбывала срок в Акмолино, Караганде и Астрахани. Была освобождена в 1955 году. После реабилитации воссоединилась с сыном, работала библиотекарем, учителем начальных классов и умерла в возрасте 78 лет, в 1976 году. Дом, в котором жила основательница первого в Нижнем Тагиле женсовета и где поначалу проходили собрания женщин-активисток, снесли в начале 1990-х.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»