Нижнетагильский ФК «Уралец-ТС» закончил первый круг в тройке лидеров

Накануне в Челябинске тагильский «Уралец-ТС» встречался с местным «Челябинском-2» в рамках последнего тура первого круга Первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б». Подопечные Юрия Матвеева выглядели на поле более уверенно и собранно, и под конец первого тайма защитник тагильчан Сергей Кротов после розыгрыша стандарта забивает первый и единственный гол в этой встрече.

«Уралец-ТС» после 13 игр имеет в активе 23 очка и поднимается на третью строчку турнирной таблицы. 27 июля «Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле принимает ФК «КДВ».