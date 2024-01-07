Самые важные и интересные события, которые произошли в Нижнем Тагиле в 2023 году

Редакция АН «Между строк» предлагает вам хронологическую подборку событий, которые произошли в Нижнем Тагиле в 2023 году, получили широкий общественный резонанс или имели важное значение для города.

Январь

12 января стало известно, что в Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви» (16+) с участием актёров Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой, который должен был состояться в Городском дворце молодёжи 1 февраля. Поводом для отмены представления послужили обращения тагильчан в соцсетях культурно-досугового учреждения. Жители города оказались недовольны тем, как ранее актёр негативно высказывался по поводу СВО на Украине и мобилизации.

16 января в туалете школы № 33 Нижнего Тагила подрались две девочки. Их одноклассницы сняли потасовку на видео, которое потом попало в Сеть. По одной из версий очевидцев, конфликт начался из-за кражи вейпа. Тогда ученица, «забив стрелку» девочке-подростку в школьном туалете, пнула пострадавшую в лицо ногой.

В середине января началась эпопея со строительством щебёночного карьера в районе Ленёвского водохранилища. После неудачной борьбы на уровне гордумы местные жители вышли на несанкционированный митинг в районе рубки. За организацию несанкционированного мероприятия была оштрафована депутат НТГД и директор санатория «Ленёвка» Римма Ильина. В итоге в конце октября 2023 года Арбитражный суд Свердловской области отказал жителям дачного кооператива «Карасиха» в иске к Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области по поводу признания незаконной лицензии на разработку Анатольского месторождения гранита.

Днём 29 января в патрульном автомобиле около ОП № 17 умер 44-летний мужчина. Супруга погибшего считает, что её муж Сергей погиб в результате действий полицейских. Сейчас идёт расследование уголовного дела.

Февраль

В начале февраля стало известно, что из тагильской мэрии уволился начальник управления территориального развития и общественных связей Алексей Храмцов. Чиновник занимался работой, связанной с районными и сельскими администрациями. Алексей Храмцов занял должность руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила вместо Андрея Ленды весной 2019 года. Тогда чиновник приехал работать в Нижний Тагил с поста начальника управления образования Верхотурья. Летом 2019 года Владислав Пинаев провёл кадровые перестановки в администрации и назначил Храмцова на пост начальника управления территориального развития и общественных связей.

Фото: Ura.ru

20 февраля в Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении двух высокопоставленных руководителей АО НПК «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») — Дмитрия Богданова и Владимира Савина. Мужчины были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия, совершённые должностным лицом госкомпании). По информации АН «Между строк», Дмитрий Богданов занимал должность начальника управления капитального строительства УВЗ, а Владимир Савин был его заместителем.

Март

27 марта в Нижнем Тагиле задержали пожилую женщину, которая пыталась поджечь военкомат на улице Бажова. Пенсионерка пришла к зданию военного комиссариата, облила ацетоном кусок марли и пыталась его поджечь. Её планам помешали полицейские, которые патрулировали территорию. С собой у женщины были бутылка ацетона, две пластиковые бутылки с зажигательной смесью и много марли. Источник АН «Между строк» в правоохранительных органах пояснил, что женщина находилась в стрессовом состоянии и не совсем адекватно воспринимала окружающую реальность. При этом действовала по указке неустановленных лиц, которые давали ей распоряжения по телефону.

Апрель

Вечером 3 апреля в Нижнем Тагиле 16-летняя девочка попыталась спуститься из окна 5-го этажа дома № 32 на улице Первомайской по верёвке из простыней. В какой-то момент подросток не удержался и упал на асфальт. В результате падения девочка лишилась ноги.

В начале апреля стало известно, что в Нижнем Тагиле сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали супругов, работавших на «Уралвагонзаводе», которые могут быть причастны к совершению государственной измены и военному шпионажу. По версии ФСБ, пара за денежное вознаграждение передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера. Согласно материалам, женщина проходит по статье о государственной измене (275 УК РФ), а её супруг подозревается в пособничестве в госизмене (ч. 5 ст. 33 УК РФ, ст. 275 УК РФ).

В конце апреля тагильские садоводы обеспокоились вырубкой леса в районе Горзеленхоза, рядом с к/с имени Тимирязева. Позже к делу подключилась природоохранная прокуратура, которая выявила нарушения в соглашении между мэрией Нижнего Тагила и подрядчиком компанией «ЮжЛес».

Май

15 мая Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор экс-начальнику ИК-12 Игорю Панкратову. Он был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершённых организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), и был приговорён к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В Нижнем Тагиле появился профессиональный футбольный клуб «Уралец-ТС», который выступает во Втором дивизионе профессиональной Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2). Свой первый сезон тагильчане закончили на 6-м месте среди 9 команд (4 победы, 6 ничьих и 6 поражений при разнице мячей 4).

В конце мая Нижний Тагил попал в федеральную повестку с новостью о стримере, который в прямом эфире избивал свою собаку. Молодой человек также заявил, что готов убить питомца за щедрое вознаграждение. Неадекватное поведение тагильчанина вызвало широкий общественный резонанс. Полиция организовала проверку, результат её неизвестен.

Июнь

7 июня суд вынес приговор в отношении 26-летнего уроженца Кировграда, который застрелил продавца иномарки в Нижнем Тагиле и угнал автомобиль. Трагедия произошла 11 марта 2022 года. Убийца через интернет нашёл объявление о продаже автомобиля Volvo XC70 за 2 млн 350 тысяч рублей. Связавшись с продавцом, мужчина намеревался украсть машину и договорился о встрече с тагильчанином у дома № 48 на улице Карла Маркса якобы для осмотра иномарки. На следующий день подсудимый созвонился с продавцом и заявил о покупке авто. 11 марта злоумышленник предложил хозяину Volvo проехать на заранее выбранный участок местности, где, по задуманному фигурантом плану, можно было бы совершить нападение на автовладельца. Во время поездки он потребовал от тагильчанина выйти из машины, угрожая ему травматическим пистолетом. Потерпевший отказался покинуть салон, тогда злоумышленник 4 раза выстрелил ему в голову, водитель скончался на месте. Суд назначил преступнику наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

29 июня вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов был удостоен звания «Почётный гражданин Нижнего Тагила». За его кандидатуру на заседании городской думы проголосовал 21 из 22 присутствующих депутатов.

Июль

20 июля на территории исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила во время капитального ремонта производственного здания погибли два монтажника, упав с крыши. При падении 56-летний пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. Тело 39-летнего мужчины позже было найдено под завалами. Множественные переломы получил ещё один рабочий, его госпитализировали в городскую больницу № 4 для срочной операции.

28 июля на акватории Тагильского пруда в результате столкновения с катером серьёзную травму получила тагильчанка Ирина Подмазова. Только благодаря помощи квалифицированных медиков женщина смогла почти полностью восстановиться. Сейчас идёт расследование уголовного дела.

Август

22 августа полиции пришлось штурмом брать квартиру, в которой мужчина с психическим расстройством удерживал в заложниках жену и ребёнка. Дебоширом оказался 29-летний местный житель, который состоит на учёте у врача-психиатра.

Сентябрь

В начале сентября стало известно, что 66-летнего врача-педиатра Городской инфекционной больницы Валентину Кондратович оштрафовали по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). История произошла в стенах больницы. На приём пришла семья неславянской национальности из Верхней Салды. Маленькая девочка плохо себя чувствовала из-за отравления, и отец ребёнка потребовал от медиков экстренной помощи. В итоге мужчине показалось, что врачи уделили недостаточно внимания его дочери, и он закатил скандал.

Немного не про Нижний Тагил, но всё же. В начале сентября появилась информация, что на главу Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность). Прокуратурой было установлено, что Дмитрий Летников 19 октября 2022 года подписал договор купли-продажи с АО Санаторий «Янган-Тау» в Башкортостане. 26 октября того же года чиновник, используя бюджетные средства, приобрёл для себя и своей жены путёвки на сумму 134 860 рублей. Кроме того, во время следствия было обнаружено, что для поездки в санаторий и обратно использовался служебный автомобиль Mitsubishi Outlander. Разрешение на пользование авто глава ГГО выдал себе сам.

Октябрь

5 октября в редакцию АН «Между строк» обратился неравнодушный житель Нижнего Тагила, который обнаружил непонятные земельные работы на территории старого Демидовского завода. Позже выяснилось, что работы согласованы лично мэром Владиславом Пинаевым для того, чтобы привести площадку в надлежащее состояние. После публикации АН «Между строк» проверку организовала прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила. Там и выяснилось, что подрядчик нарушил границы охраняемой зоны. В итоге представителя подрядной организации и директора музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиру Меркушеву оштрафовали по ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).

11 октября депутаты думы Нижнего Тагила переназначили Владислава Пинаева главой города. Это решение народных избранников никого не удивило, и если бы не эпатажное выступление кандидата в мэры Фёдора Трачука, то мероприятие не заслуживало бы особого внимания.

21 октября в одном из домов на улице Удовенко едва не произошла трагедия. Молодая мамочка заходила в лифт, одновременно заводя в него коляску с 4-месячным ребёнком. Внезапно лифт начал подниматься, в результате чего ноги женщины затянуло вверх и они оказались зажаты между этажами. Пострадавшая была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Ноябрь

Известный в Нижнем Тагиле активист Дмитрий Черепков попал под уголовное преследование. Мужчине вменяют ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России).

Также в ноябре стало известно, что Нижний Тагил заключил крупнейший в истории муниципальный контракт на 7 млрд рублей. Эти деньги пойдут на строительство современной станции водоподготовки «Южная». Контракт администрация Нижнего Тагила заключила с «Уральской энергетической строительной компанией». Организация должна построить новую станцию мощностью обработки 100 тысяч кубометров воды в сутки за 33 месяца.

Декабрь

С приходом морозов коммунальные службы города столкнулись с массовыми авариями на теплосетях и водоводах. Одно из таких ЧП произошло 7 декабря на Вагонке. Без отопления остались более 11,7 тысячи жителей (89 многоквартирных и 45 индивидуальных жилых домов, а также 9 социально значимых объектов.).

10 декабря ушла из жизни первый руководитель отдела развития Нижнетагильского драматического театра Ольга Черепова. Она была преподавателем театрального отделения колледжа искусств в Нижнем Тагиле, организовывала в городе мастер-классы известных актёров, вела большую информационную работу в Нижнетагильском драматическом театре в течение 40 лет. В последние годы Ольга Павловна жила в Санкт-Петербурге.

Фото: Елизавета Навиславская

В 2023 году мэрия Нижнего Тагила впервые отказалась от услуг подрядной организации для строительства новогоднего ледового городка. Причём сделано это было буквально за 2 недели до Нового года. На сайте администрации города дано пояснение, что решение принято с целью экономии бюджетных средств. Вместо традиционного строительства ледового городка решено было провести фестиваль ледовых скульптур, в котором приняли участие уральские мастера.

21 декабря в Сети появилось видео массовой драки подростков. В комментарии к видеозаписи указано, что потасовка была снята 18 декабря 2023 года в школе № 40 Нижнего Тагила. Сейчас полиция проводит проверку.

Ещё одна драка школьников произошла 29 декабря у школы № 56. Пострадала пятиклассница, которую избили два брата из её класса. Дело взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. ЧП получило широкий общественный резонанс.