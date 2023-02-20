В Нижнем Тагиле высокопоставленные руководители «Уралвагонзавода» приговорены к 8 годам строгого режима за взятки в особо крупном размере

Сегодня, 20 февраля, в Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении двух высокопоставленных руководителей АО НПК «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») — Дмитрия Богданова и Владимира Савина. Мужчины были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия, совершённые должностным лицом госкомпании).

По информации АН «Между строк», Дмитрий Богданов занимал должность начальника управления капитального строительства УВЗ, а Владимир Савин был его заместителем. О подробностях уголовного дела на момент публикации узнать не удалось, на заседании были озвучены только вводная и резолютивная части приговора. Отметим, что в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила АН «Между строк» пояснили, что по распоряжению генерального прокурора РФ уголовные дела в отношении сотрудников УВЗ, несмотря на открытость судебного заседания, не комментируются. По информации редакции, делом занимались сотрудники УФСБ по Свердловской области. Кроме того, во время заседания судьёй было озвучено наличие в качестве доказательств по делу денежных банкнот с надписью «муляж».

Напомним, 14 апреля 2021 года АН «Между строк» стало известно о многомиллионном коррупционном скандале, в котором замешан топ-менеджмент управления капитального строительства «Уралвагонзавода».

Уголовное дело Богданова и Савина рассматривалось в Дзержинском суде 1,5 года. В течение этого срока подсудимые находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Оба были признаны виновными в совершении преступления и получили по 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчины были взяты под стражу в зале суда. Как уточнила судья Наталья Степанова во время заседания, у осуждённых есть 15 дней на обжалование приговора.

UPD от 20.02.2023, 18:00: по информации источника АН «Между строк», Дмитрий Богданов и Владимир Савин были задержаны во время получения взятки от сотрудников ООО «Билд», с которым у УВЗ был заключён контракт на строительство механосборочного производства. Задержанием занимались сотрудники ФСБ при поддержке службы безопасности УВЗ. Богданов и Савин были уволены с предприятия в апреле 2021 года, через несколько дней после задержания. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Следственного управления по особо важным делам Следственного комитета России.

Источник издания уточняет, что своей противоправной деятельностью Богданов и Савин не нанесли материального ущерба УВЗ, поэтому гражданский иск о возмещении ущерба от предприятия в суд не поступал.