Топ-менеджер «Уралвагонзавода» проходит фигурантом по делу о взятке

Директор по капитальному строительству «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») Владимир Купчинский и два его заместителя стали фигурантами дела о многомиллионной взятке. По данным источника АН «Между строк», речь идёт о сумме более 30 млн рублей. Как рассказал собеседник редакции, второй стороной в деле выступает уфимское ООО «Билд», у которого с УВЗ заключён контракт на 1,8 млрд рублей на строительство механосборочного цеха, который анонсировали как новейший комплекс для производства танков.

«Это даже не взятка, а откат. Они принимали КС-2 (форма акта о приёмке выполненных работ в строительстве. — Прим. ред.) и УВЗ оплачивал работы только тогда, когда гарантированно возвращалась определённая сумма. Делилось всё на троих. Одного из замов уже уволили задним числом», — говорит источник.

Также, по словам источника, на прошлой неделе силовики провели в отношении Купчинского и его заместителей оперативные мероприятия. Сам Купчинский отказался комментировать ситуацию журналисту АН «Между строк». В пресс-службе предприятия нашей редакции заявили, что Купчинский продолжает работать. Проводились ли какие-либо оперативные мероприятия в отношении Купчинского и его замов на «Уралвагонзаводе», не уточнили.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области и региональном УФСБ от комментариев воздержались, не подтвердив и не опровергнув информацию.

ООО «Билд» зарегистрировано в Уфе и специализируется на работах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Компания принадлежит Рустаму Хасанову, он стал владельцем и директором предприятия в марте 2020 года. До него учредителем и руководителем «Билда» был Артур Харисов, на которого весной прошлого года возбудили уголовное дело. Бизнесмена подозревали в даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В апреле 2020 года башкирское СУ СКР сообщило, что Харисов объявлен в международный розыск.