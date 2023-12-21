Директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиру Меркушеву признали виновной по административному делу о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия

Сегодня, 21 декабря, в Ленинском районном суде состоялось второе судебное заседание по административному делу в отношении директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой по статье 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Речь идёт о несанкционированных земляных работах в «красной» охраняемой зоне на территории старого Демидовского завода. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Сегодня руководство музея предоставило дополнительные материалы по делу в виде свидетельства о регистрации права оперативного управления на объект недвижимости, запрашиваемые судом.

Ранее, 20 декабря, Ленинский районный суд признал виновным в аналогичном административном правонарушении замдиректора ООО «Автотрансгруз» Ивана Евдокимова и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Компания выполняла строительные работы как субподрядчик ООО «НС-ГРУПП» на территории Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

12 декабря на первом заседании суда Эльвира Меркушева частично согласилась с доводами прокуратуры, которая возбудила в отношении неё административное дело, и пояснила, что администрация музея-заповедника предпринимала все действия по предотвращению нарушений федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» в отношении подрядчика «НС-ГРУПП». Также она рассказала, что в ходе проведения работ сотрудники заехали на примыкающий участок № 93, который является объектом культурного наследия, чтобы развернуть технику.

В итоге суд назначил директору Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвире Меркушевой наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Сторона может оспорить его в течение 10 дней.

Напомним, в начале октября в редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила и рассказал, что стал свидетелем производства земляных работ на территории старого Демидовского завода. На участке работали экскаваторы, которые выкапывали глубокие и широкие ямы и пропускали землю через специальный промышленный горный грохот с магнитным сепаратором, который отсеивает металл. У мужчины возникли предположения, что таким образом компания, которая занимается работами, планирует сдать металл, хранившийся здесь почти 300 лет.

Сначала редакция АН «Между строк» отправила запрос в мэрию Нижнего Тагила, в МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», а также в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева сообщила АН «Между строк», что на территории ведутся подготовительные работы для дальнейшего благоустройства (расчистка от мусора, корчёвка аварийной и самосевной древесно-кустарниковой растительности, демонтаж строений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей ввиду своей ветхости), добавив, что на участке, где проходят раскопки, отсутствуют объекты культурного наследия. Однако если изучить подробней план-схему расположения границ зон охраны объектов культурного наследия из приказа Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 2019 года, то можно увидеть, что зона, где разрешается вести работы по благоустройству, находится ближе к зданию на Носова, 4, а на самом деле техника работает почти вплотную к зданиям завода — в «красной» охраняемой зоне.

Тогда в музее пояснили, что непосредственно работы по благоустройству проводит компания «НС-ГРУПП» на благотворительной основе.

При этом в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на запрос редакции ответили, что на части земельного участка, где расположен объект культурного наследия, было проведено археологическое обследование и выявлен объект археологического наследия «Культурный слой Нижнетагильского Демидовского завода XVIII — нач. XX в.», а информация от МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» о проводимых (планируемых к проведению) работах на территории объекта культурного наследия к ним не поступала.

19 октября прокуратура Ленинского района и ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» по поручению Управления провели выездную проверку на территории старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле.

В день проверки на территории завода-музея комиссия обнаружила, что на месте вырытого котлована находится ровная площадка. О проводимых земляных работах напоминали только следы техники. Сама спецтехника была перемещена на несколько десятков метров юго-западней — на соседний участок, о котором и говорилось в ответе.