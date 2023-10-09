В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» заявили, что раскопки на территории старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле ведутся законно. Но есть нюанс  

На территории эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод» ведутся подготовительные работы для дальнейшего благоустройства территории. Об этом АН «Между строк» сообщила директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева, добавив, что на участке, где проходят раскопки, отсутствуют объекты культурного наследия.

Напомним, в редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила и рассказал, что стал свидетелем производства земляных работ на территории старого Демидовского завода. На участке работают экскаваторы, которые выкапывают глубокие и широкие ямы и пропускают землю через специальный промышленный горный грохот с магнитным сепаратором, который отсеивает металл. У мужчины возникли предположения, что таким образом компания, которая занимается раскопками, планирует сдать на металлолом предметы культурного наследия.

Редакция АН «Между строк» отправила запрос в мэрию Нижнего Тагила, в МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», а также в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

«Земельный участок входит в границу зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 4 (3Р3-4). На него распространяются требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия, утверждённые приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 236 от 20.05.2019, согласно которым в ЗР3-4 разрешается проведение благоустройства территории со сносом (демонтажом) объектов капитального строительства, не представляющих историко-культурной ценности», — говорится в ответе на запрос АН «Между строк».

Также в ответе сказано, что работы проводит компания «НС-ГРУПП», имеющая лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия № МКРФ 20159 от 25.03.2020. Известно, что директором фирмы является Сергей Усков, а её владельцами — Абдулла Абдулкадыров, Павел Кривоногов и Ирина Шкабара.

Согласно информации музея, в объём выполняемых работ входят: расчистка территории от мусора, корчёвка аварийной и самосевной древесно-кустарниковой растительности, демонтаж строений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей ввиду своей ветхости.

«Работы проводятся на основании договора об оказании благотворительной помощи, заключённого между ООО “НС-ГРУПП” (благотворитель) и МБУК “НТМЗ “Горно-заводской Урал” (благополучатель). Работы должны быть окончены в установленный договором срок. Вопрос о благоустройстве территории эко-индустриального технопарка “Старый Демидовский завод” стоял давно, проводимые подготовительные работы позволят в будущем провести благоустройство территории с меньшими финансовыми затратами», — пояснила Эльвира Меркушева.

Если изучить подробней план-схему расположения границ зон охраны объектов культурного наследия из приказа Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 2019 года, то можно увидеть, что зона ЗРЗ-4 (выделена на схеме зелёным цветом и зелёной стрелкой) находится ближе к зданию на Носова, 4, а раскопки ведутся почти вплотную к зданиям завода (указаны красной стрелкой) и находятся в «красной» охраняемой зоне.

Редакция АН «Между строк» отправила повторный запрос в Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» для уточнения этих нюансов.