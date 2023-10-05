«Походу разбирают завод-музей на металл». Тагильчанин возмутился проведением раскопок на территории старого Демидовского завода (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила и рассказал, что стал свидетелем производства непонятных раскопок на территории старого Демидовского завода. На участке работают экскаваторы, которые выкапывают глубокие и широкие ямы и пропускают землю через специальный промышленный горный грохот с магнитным сепаратором, который отсеивает металл. У мужчины возникли предположения, что таким образом компания, которая занимается раскопками, планирует сдать на металлолом предметы культурного наследия.

При этом, согласно федеральному закону № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия», без разрешения контролирующих органов изменение объекта и работы на нём запрещены.

Редакция АН «Между строк» отправила запрос в мэрию Нижнего Тагила, в МБУК Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», а также в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.