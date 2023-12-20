В Нижнем Тагиле суд признал нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия при работах на территории Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (ВИДЕО)

Сегодня, 20 декабря, в Ленинском районном суде состоялось судебное заседание по административному делу в отношении замдиректора ООО «Автотрансгруз» Ивана Евдокимова. Компания выполняла строительные работы как субподрядчик ООО «НС-ГРУПП» на территории Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Напомним, 19 октября прокуратура Ленинского района и ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» провели выездную проверку на территории старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле, вследствии которой завели административное дело по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требования сохранения и использования памятника федерального значения) в отношении директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой и замдиректора ООО «Автотрансгруз» Ивана Евдокимова.

Сам Иван Евдокимов на судебное заседание не явился, направив письменное ходатайство с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие.

«Причиной совершения проступка с моей стороны как заместителя директора ООО “Автотрансгруз” является осуществление ненадлежащего контроля за проведением строительных работ. Я являюсь заместителем директора. Прошу суд не назначать большой размер штрафа, поскольку его значение и последующая оплата негативно отразятся на финансовом положении моей семьи. На судебное заседание, назначенное на 20 декабря 2023 года, явиться не могу по семейным обстоятельствам. Прошу рассмотреть дело об административном правонарушении в моё отсутствие», — говорится в ходатайстве Ивана Евдокимова.

В свою очередь представитель прокуратуры отметила, что по результатам осмотра с участием специалистов управления госохраны объектов культурного наследия было выявлено, что вред старому Нижнетагильскому металлургическому заводу не был причинён, как и не был причинён ущерб археологическому слою. Но ситуация могла сложиться иначе из-за того, что предварительные экспертизы субподрядчиками до проведения строительных работ не проводились.

«Мы обнаружили из ситуационного плана, который был приложен к акту осмотра, что земельный участок, на котором имелись следы проведения земельных работ, входит в границы участка, входящего в зону охраны культурного наследия. Соответственно, все указанные нарушения показывают, что субподрядчиком были не соблюдены требования законодательства», — пояснила старший помощник прокурора Дарья Савенкова.

Суд Ленинского района признал замдиректора ООО «Автотрансгруз» Ивана Евдокимова виновным в совершении административного правонарушения и назначил меру наказания в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее, 12 декабря, прошло первое судебное заседание в отношении директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой по административному делу. На суде директор музея частично согласилась с доводами прокуратуры, которая возбудила в отношении неё административное дело по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Она пояснила, что администрация музея-заповедника предпринимала все действия по предотвращению нарушений федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» в отношении подрядчика «НС-ГРУПП».

Напомним, в начале октября в редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила и рассказал, что стал свидетелем производства земляных работ на территории старого Демидовского завода. На участке работали экскаваторы, которые выкапывали глубокие и широкие ямы и пропускали землю через специальный промышленный горный грохот с магнитным сепаратором, который отсеивает металл. У мужчины возникли предположения, что металл, скопившийся за 300 лет, будет использован в качестве металлолома.

После обращения читателя редакция АН «Между строк» отправила запрос в мэрию Нижнего Тагила, в МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», а также в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. На вопрос о проведении неправомерных строительных работ директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева сообщила АН «Между строк», что на территории ведутся подготовительные работы для дальнейшего благоустройства. Однако на плане-схеме расположения границ зон охраны объектов культурного наследия из приказа Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 2019 года видно, что зона, где разрешено вести работы по благоустройству, находится ближе к зданию на Носова, 4, а в реальности техника работала почти вплотную к зданиям завода — в «красной» охраняемой зоне.