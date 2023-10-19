Руководство музея-заповедника «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле попыталось скрыть следы земляных работ на охраняемой законом территории старого Демидовского завода

Сегодня, 19 октября, прокуратура Ленинского района, специалисты Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области и группы охранных археологических исследований Института истории и археологии УрО РАН провели выездную проверку на территории старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле.

Напомним, в редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила и рассказал, что стал свидетелем производства земляных работ на территории старого Демидовского завода. На участке работают экскаваторы, которые выкапывают глубокие и широкие ямы и пропускают землю через специальный промышленный горный грохот с магнитным сепаратором, который отсеивает металл. У мужчины возникли предположения, что таким образом компания, которая занимается работами, планирует сдать металл, который хранился здесь почти 300 лет.

Сначала редакция АН «Между строк» отправила запрос в мэрию Нижнего Тагила, в МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», а также в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева сообщила, что на территории ведутся подготовительные работы для дальнейшего благоустройства территории (расчистка от мусора, корчёвка аварийной и самосевной древесно-кустарниковой растительности, демонтаж строений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей ввиду своей ветхости), добавив, что на участке, где проходят раскопки, отсутствуют объекты культурного наследия. Однако если изучить подробней план-схему расположения границ зон охраны объектов культурного наследия из приказа Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 2019 года, то можно увидеть, что зона, где можно вести работы по благоустройству, находится ближе к зданию на Носова, 4, а на самом деле техника работает почти вплотную к зданиям завода — в «красной» охраняемой зоне.

Также в музее пояснили, что непосредственно работы по благоустройству проводит компания «НС-ГРУПП» на благотворительной основе.

При этом в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на запрос редакции ответили, что на части земельного участка, где расположен объект культурного наследия, было проведено археологическое обследование и выявлен объект археологического наследия «Культурный слой Нижнетагильского Демидовского завода XVIII — нач. XX в.», а информация от МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» о проводимых (планируемых к проведению) работах на территории объекта культурного наследия к ним не поступала.

Сегодня, когда на территорию завода-музея прибыла комиссия с проверкой, обнаружилось, что на месте вырытого котлована находится ровная площадка. О проводимых здесь земляных работах напоминают только следы техники. Вся она переместилась на несколько десятков метров юго-западней — на соседний участок, о котором и говорилось в ответе. В разговоре с заместителем прокурора Ленинского района Иваном Перегудом директор МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева отрицала, что работы велись около здания завода в «красной» охраняемой зоне. При этом представителя музея не смутила даже опровергающая её слова видеозапись, сделанная на этом же самом месте две недели назад.

04.10.2023 19.10.2023

04.10.2023 19.10.2023

Старший научный сотрудник группы охранных археологических исследований Института истории и археологии УрО РАН Сергей Чаиркин пояснил АН «Между строк», что видимое нарушение заключается в том, что земляные работы начались без согласования с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Сама Эльвира Меркушева от комментариев АН «Между строк» отказалась.

«Прокуратурой Ленинского района были организованы надзорные мероприятия, в ходе которых был осуществлён выход на место, с привлечением специалистов были осмотрены земельные участки, на которых проводились земляные работы. По результатам надзорных мероприятий будут сопоставлены указанные сведения с документацией, а также будет решён вопрос наличия оснований для принятия мер прокурорского реагирования», — заявил АН «Между строк» заместитель прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Иван Перегуд.

Если прокурорская проверка выявит нарушения со стороны руководства музея, то может быть возбуждено уголовное дело по статье 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до двух лет.