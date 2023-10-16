Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проверит законность работ, которые проводятся на территории старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проверит законность работ, которые проводятся на территории эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод» в Нижнем Тагиле. Об этом АН «Между строк» рассказали в ведомстве, добавив, что информация о проводимых (планируемых к проведению) работах на территории объекта культурного наследия к ним не поступала.

«По имеющейся в Управлении информации, на части земельного участка, где расположен объект культурного наследия, было проведено археологическое обследование и выявлен объект археологического наследия “Культурный слой Нижнетагильского Демидовского завода XVIII — нач. XX в.” (далее — выявленный объект археологического наследия). В Управление информация о проводимых (планируемых к проведению) работах на территории объекта культурного наследия не поступала. Проектная документация об обеспечении сохранности объекта культурного наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных работ в Управление на согласование не поступала», — говорится в ответе на запрос АН «Между строк».

Также в ответе сказано, что в адрес МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области направлен запрос о предоставлении сведений о проведении земляных работ. По результатам рассмотрения поступившей от учреждения информации Управлением будут приняты меры реагирования в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-Ф3 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «0б особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 73-Ф3) земляные работы на территориях объектов культурного наследия необходимо проводить при наличии согласованной Управлением проектной документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, включающей оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и получившей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (пункт 2 статьи 36 Федерального закона № 73-Ф3), а также при наличии заключения государственной историко-культурной экспертизы по результатам археологического обследования об отсутствии на территории земельного участка, где проводятся земляные работы, объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия (пункт 1 статьи 36 Федерального закона № 73-Ф3).

Редакция АН «Между строк» отправила повторный запрос в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и попросила об организации выездной проверки на территории старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле. Также свою проверку организовала прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.

Напомним, в редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила и рассказал, что стал свидетелем производства земляных работ на территории старого Демидовского завода. На участке работают экскаваторы, которые выкапывают глубокие и широкие ямы и пропускают землю через специальный промышленный горный грохот с магнитным сепаратором, который отсеивает металл. У мужчины возникли предположения, что таким образом компания, которая занимается раскопками, планирует сдать на металлолом предметы культурного наследия. Редакция АН «Между строк» отправила запрос в мэрию Нижнего Тагила, в МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», а также в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева сообщила редакции, что на территории ведутся подготовительные работы для дальнейшего благоустройства территории, добавив, что на участке, где проходят раскопки, отсутствуют объекты культурного наследия. Однако если изучить подробней план-схему расположения границ зон охраны объектов культурного наследия из приказа Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 2019 года, то можно увидеть, что зона ЗРЗ-4 находится ближе к зданию на Носова, 4, а раскопки ведутся почти вплотную к зданиям завода и находятся в «красной» охраняемой зоне. Работы проводит компания «НС-ГРУПП».