В Сети появилось видео массовой драки подростков в школе № 40 Нижнего Тагила

21 декабря в Сети появилось видео массовой драки подростков. В комментарии к видеозаписи указано, что потасовка была снята 18 декабря 2023 года в школе № 40 Нижнего Тагила.

На видео два старшеклассника сначала ведут разговор на повышенных тонах, а затем внезапно один ударяет другого и начинается драка. Следом подключаются другие подростки, которые начинают добивать упавшего парня и бить его кулаками и ногами в лицо. Буквально через минуту конфликт перерос в массовую неконтролируемую бойню. По информации АН «Между строк», жертва массовой драки была госпитализирована с травмами головы, рук и ног.

«В отделе полиции № 20 МУ МВД России “Нижнетагильское” по факту конфликта в образовательном учреждении проводится проверка. 20 декабря в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России “Нижнетагильское” поступило сразу несколько сообщений с информацией об инциденте в школе. Медики бригады скорой помощи передали информацию о том, что несколько учащихся подрались. Затем в травмпункт городской больницы обратились трое подростков с различными травмами. Все сообщения в установленном порядке зарегистрированы. К проверке подключились инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, которые установили всех участников конфликта: пятеро подростков. Все они учащиеся 9-х и 11-х классов, в возрасте 15–17 лет, воспитываются в благополучных семьях. Один из них состоит на учёте в ПДН за ранее совершённое административное правонарушение. Установлено, что ссора разгорелась ещё накануне, когда 17-летний учащийся 11-го класса грубо и нецензурно выражался в адрес 9-классниц. Те пожаловались своему однокласснику, который хотел поговорить с обидчиком по-мужски и позвал на встречу у школы. Тогда разговор перерос в потасовку, инициатором которой стал старший подросток. На следующий день конфликт возобновился, на этот раз 9-классника поддержали его ровесники. Старший из участников конфликта после обращения в травмпункт был доставлен в детскую больницу для проведения обследования и оказания медицинской помощи. По итогам начавшейся проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение. Виновные лица будут поставлены на учёт в полиции для проведения индивидуальной профилактической работы», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По словам источника АН «Между строк», знакомого с ситуацией, пострадавший подросток обратился за медицинской помощью только через день после конфликта. Собеседник редакции заявляет, что подобные разборки в тагильских школах заметно участились. При этом родители учеников не всегда торопятся обращаться в правоохранительные органы, поскольку не считают ситуацию критической. Кроме того, старшеклассники стали сбиваться в банды и даже делить территорию школы. Например, право на посещение спортзала или столовой теперь нужно отстоять перед другой группировкой. Чаще всего такие разборки заканчиваются дракой. И такая тенденция отслеживается уже больше месяца, а травмы становятся более серьёзными. Инсайдер считает, что если в ситуацию срочно не вмешаются правоохранительные органы, руководство школ, городское управление образования и сами родители, то скоро мы получим настоящие бандитские разборки подростков на городском уровне.

На момент публикации комментарий директора школы № 40 Ольги Анучиной получить не удалось.