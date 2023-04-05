Спецназ ФСБ задержал в Нижнем Тагиле супружескую пару по подозрению в госизмене и военном шпионаже (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали супругов, которые могут быть причастны к совершению государственной измены и военном шпионаже. Как сообщили АН «Между строк» в Центре общественных связей ФСБ, пара за денежное вознаграждение передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера об одном из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Эти данные могли быть использованы против ВС РФ в условиях специальной военной операции. В ходе оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых были изъяты предметы шпионской деятельности», — отметили в ведомстве.

Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена в форме шпионажа). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Для супругов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.