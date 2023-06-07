Вынесен приговор убийце, который застрелил продавца иномарки из Нижнего Тагила и угнал автомобиль 

Суд вынес приговор в отношении 26-летнего уроженца Кировграда, который застрелил продавца иномарки в Нижнем Тагиле и угнал автомобиль. Как сообщил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков, установлено, что убийство произошло 11 марта 2022 года.

По информации следствия, подсудимый через интернет нашёл объявление о продаже автомобиля Volvo XC70 за 2 млн 350 тысяч рублей. Связавшись с продавцом, мужчина намеревался украсть машину и договорился о встрече с тагильчанином у дома № 48 на улице Карла Маркса якобы для осмотра иномарки. На следующий день подсудимый созвонился с продавцом и заявил о покупке авто. 11 марта злоумышленник предложил хозяину Volvo проехать на заранее выбранный участок местности, где, по задуманному фигурантом плану, можно было бы совершить нападение на автовладельца. Во время поездки он потребовал от тагильчанина выйти из машины, угрожая ему травматическим пистолетом. Потерпевший отказался покинуть салон, тогда злоумышленник 4 раза выстрелил ему в голову, водитель скончался на месте.

Затем обвиняемый переместил свою жертву на заднее сиденье, сел за руль и поехал в сторону Невьянска, где недалеко от одного из коллективных садов оставил тело, засыпав труп снегом. Подсудимый вытащил из кармана убитого мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей, паспорт и забрал другие важные личные документы, находившиеся в салоне.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, с заявлением о пропаже мужчины, работавшем в АО «Нижнетагильская энергосбытовая компания», 12 марта в 4 часа утра в отделение полиции № 16 обратилась его супруга. По её словам, в тот день тагильчанин взял отгул и около полудня поехал на сделку по продаже автомобиля, а вскоре перестал отвечать на звонки.

«На следующий день после убийства сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий обнаружили иномарку погибшего на улице Крылова в Невьянске. Для того чтобы раскрыть это преступление по горячим следам, начальник регионального ГУ МВД генерал Мешков поручил руководителю нижнетагильского гарнизона ОВД полковнику Абдулкадырову создать усиленную следственно-оперативную группу, а также направил к месту найденного автомобиля криминалистическую лабораторию, чтобы ни один вещдок не ушёл из поля зрения экспертов. Менее суток понадобилось оперуполномоченным, чтобы вычислить и задержать подозреваемого. В спецоперации принимали участие сотрудники уголовного розыска Невьянска, Нижнего Тагила и ГУ МВД области. Силовую поддержку сыщикам оказывали бойцы ОМОН Росгвардии. Свою жертву фигурант нашёл через приложение на специализированном широко известном автомобильном сайте, на котором было дано объявление о продаже Volvo. Предполагаемый душегуб созвонился с продавцом и договорился о встрече возле кинотеатра “Родина” в Нижнем Тагиле. В качестве орудия преступления фигурант использовал пистолет “Гроза-021”, который значился в федеральном розыске с ноября 2015 года в качестве похищенного в Тюмени. Представители МВД в ходе личного досмотра подозреваемого нашли и изъяли у него сам ствол, а также 18 патронов к нему. Вероятно, любитель дармовых машин даже не думал, что на его след так быстро выйдут полицейские, поэтому от главных вещдоков не избавился», — отметил полковник Горелых.

Следователями был проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, в том числе судебная и психиатрическая, которая показала, что злоумышленник вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем), пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного документа). Свою вину он признал. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 2 года.

По информации АН «Между строк», у погибшего тагильчанина остались жена и маленький сын.