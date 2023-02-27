Резонансное уголовное дело об убийстве мужчины в центре Нижнего Тагила дошло до суда 

В Екатеринбурге будут судить 26-летнего мужчину, который в центре Нижнего Тагила застрелил местного жителя и угнал автомобиль. Об этом АН «Между строк» сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, громкое убийство произошло 11 марта 2022 года. Обвиняемый, уроженец Кировграда, встретился с тагильчанином, который продавал свой автомобиль Volvo XC70, у дома № 48 на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле якобы с целью покупки машины. Злоумышленник предложил прокатиться на автомобиле, чтобы дополнительно протестировать его. Во время поездки он начал угрожать владельцу и в какой-то момент 4 раза выстрелил ему в голову, водитель скончался на месте. Далее, по версии следствия, подозреваемый переместил тело на заднее сиденье, сел за руль и направился в сторону Невьянска. В районе посёлка Анатольская он избавился от тела, закопав его в снегу. Помимо автомобиля, злоумышленник похитил мобильный телефон погибшего, его паспорт и другие личные документы. По информации АН «Между строк», тагильчанин работал ведущим инженером в АО «Нижнетагильская энергосбытовая компания». У него остались жена и маленький сын.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, с заявлением о пропаже погибшего в ОП № 16 Нижнего Тагила обратилась его супруга. В короткие сроки была сформирована следственно-оперативная группа, которой удалось вычислить и задержать подозреваемого в течение суток после убийства. Украденная иномарка также была найдена 12 марта на улице Крылова в Невьянске. По словам источника АН «Между строк», похищенный автомобиль был оснащён GPS-трекером, который, вероятно, и помог полицейским выйти на след преступника.

«В качестве орудия преступления фигурант использовал пистолет “Гроза-021”, который значился в федеральном розыске с ноября 2015 года в качестве похищенного в Тюмени. Представители МВД в ходе личного досмотра подозреваемого нашли и изъяли у него сам “ствол”, а также 18 патронов к нему. Вероятно, любитель дармовых машин даже не думал, что на его след так быстро выйдут полицейские, поэтому от главных вещдоков не избавился», — отметил полковник Горелых.

После задержания мужчина признал свою вину. В ходе следствия он в подробностях рассказал о совершённых преступлениях и указал место, где оставил тело погибшего. Также подозреваемый признался, что совершил убийство, чтобы в дальнейшем продать автомобиль, а вырученные деньги собирался потратить на возлюбленную, но не успел. Мужчина в последнее время проживал в Нижнем Тагиле в съёмной квартире, постоянного места работы не имел, перебиваясь случайными заработками. Отметим, психиатрическая экспертиза подтвердила, что задержанный вменяем и отдаёт себе отчёт в совершаемых действиях.

В ближайшее время мужчина предстанет перед Свердловским областным судом по обвинению в преступлениях по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем), части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа). Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.