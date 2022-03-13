В центре Нижнего Тагила застрелили мужчину

В Нижнем Тагиле недалеко от Драмтеатра застрелили мужчину. По предварительной информации, житель Невьянска приехал в Нижний Тагил, чтобы якобы купить автомобиль, а затем убил продавца.

Убийство произошло в центре города, недалеко от кинотеатра «Родина». Как пишет TagilCity.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемый встретился с владельцем иномарки стоимостью около 2 млн рублей с целью её осмотра. «Покупатель» расстрелял хозяина авто из травматического пистолета и уехал вместе с телом, которое позже выкинул на трассе недалеко от города.

Подозреваемый задержан 12 марта и уже дал признательные показания. По информации СМИ, мужчина намеревался продать автомобиль, вырученные деньги отдать возлюбленной, а потом сдаться полиции.

В СК и МВД пока не комментируют трагедию.