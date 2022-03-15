В Нижнем Тагиле на 2 месяца арестовали мужчину, застрелившего продавца автомобиля в центре города

Ленинский районный суд Нижнего Тагила на два месяца отправил под арест 26-летнего уроженца Кировграда, который обвиняется в убийстве. По версии следствия, днём 11 марта обвиняемый назначил встречу у дома № 48 на улице Карла Маркса жителю Вагонки, который продавал свой Volvo XC70, якобы с целью покупки автомобиля. Когда мужчины находились в салоне авто, «покупатель» четыре раза выстрелил водителю в голову из травматического пистолета «Гроза».

От полученных травм хозяин Volvo скончался на месте. Обвиняемый погрузил тело в багажник и на автомобиле направился в сторону Екатеринбурга, где намеревался продать транспортное средство. Труп тагильчанина мужчина закопал в снегу в районе посёлка Анатольское. 12 марта подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По словам источника АН «Между строк», похищенный автомобиль был оснащён GPS-трекером, который, вероятно, и помог полицейским выйти на след преступника.

Суду обвиняемый пояснил, что снимает квартиру в Нижнем Тагиле, постоянного места работы не имеет, перебивается случайными заработками. Вырученные деньги собирался потратить на возлюбленную. Свою вину мужчина признал полностью.

По информации АН «Между строк», погибший работал ведущим инженером в АО «Нижнетагильская энергосбытовая компания». У него остались жена и четырёхлетний сын.