Полиция Нижнего Тагила проверит блогера, который на стримах за деньги избивал свою собаку

В соцсети попало видео, на котором блогер из Нижнего Тагила во время стрима бьёт свою собаку кулаком в голову за донаты. Молодой человек также заявил, что готов убить питомца за щедрое вознаграждение. Неадекватное поведение тагильчанина вызвало широкий общественный резонанс.

Депутат Заксобрания Свердловской области уроженец Нижнего Тагила Алексей Свалов выложил в своём Telegram-канале обращение к начальнику МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову и попросил провести проверку инцидента. Соответствующее обращение парламентарий собирается направить и начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову.

«Мозгов у людей, видимо, совсем мало осталось. Особенно у блогеров, которые специализируются на трэше. Пользуясь моментом и тем, что я сам коренной тагильчанин, хочу обратиться к начальнику городской полиции Нижнего Тагила. Уважаемый Ибрагим Абабакарович, посмотрите видео. Я думаю, станет всё понятно сразу. Надеюсь, полиция проведёт нормальную проверку в отношении этого товарища и человек понесёт заслуженное наказание. С большим уважением прошу Вас провести проверку», — сказал депутат.

АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что по данному факту в отделе № 17 организована проверка.

«Участковые уполномоченные выезжали по месту жительства мужчины, запечатлённого на видео, взяли с него объяснения. Опрошены его соседи. В настоящее время проверка продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося. По её окончании будет принято обоснованное решение», — пояснили в полиции.