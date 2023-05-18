В Нижнем Тагиле появится профессиональный футбольный клуб

Футбольный клуб из Нижнего Тагила «Уралец-ТС» в следующем сезоне может принять участие во Втором дивизионе профессиональной Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2). Как сообщается в официальном паблике команды во «ВКонтакте», клуб подал в Российский футбольный союз документы на получение лицензии. Также параллельно клуб занимается сертификацией стадиона «Уралвагонзавода», который с прошлого сезона стал для «Уральца-ТС» домашней ареной.

«В клубе произошли изменения как в тренерском штабе, так и в команде. Пока о точном составе говорить рано, ведётся селекционная работа. Также идёт разработка официального сайта клуба», — говорится в посте.

Напомним, в сезоне 2022/2023 тагильчане впервые стали победителями чемпионата России в III дивизионе «Урал и Западная Сибирь», а также обладателями Кубка и Суперкубка.