ФК «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила с новым главным тренером стал обладателем Суперкубка в зоне «Урал и Западная Сибирь» 

Сегодня, 2 марта, в Екатеринбурге в манеже «Урал» состоялся матч за Суперкубок зоны «Урал и Западная Сибирь». За почётный приз боролись «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила и ФК «Тюмень-2». Как пишет издание «Тюменская арена», открыл счёт на 14-й минуте игрок нижнетагильской команды Линаз Кадерметов. Во втором тайме «Уралец-ТС» увеличил своё преимущество и ещё дважды огорчил вратаря тюменцев: отличились Максим Смольников (49-я минута) и вновь Кадерметов (83-я минута). Уверенная победа тагильчан — 3:0.

Отметим, что в этом матче в качестве главного тренера нижнетагильской команды выступил 50-летний воспитанник «Уральца» Игорь Бахтин (на фото крайний слева в первом ряду).

Игорь Владимирович Бахтин родился в Красноярске. Футбольную карьеру начал в «Уральце», где провёл 3 сезона. Потом перешёл в «Уралмаш», в котором играл до 1997 года. Выступал также в командах «Уралан» и «Ростсельмаш». В 2000 году перешёл в пермский «Амкар», за который сыграл 171 игру и забил 13 голов. Закончил карьеру в «Урале» в сезоне 2006 года. В 2007 году — селекционер ФК «Урал». С 2008 года входил в тренерский штаб «Урала», являлся главным тренером молодёжной команды. До работы в «Уральце-ТС» возглавлял молодёжную команду ФК «Оренбург».