ФК «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила впервые стал обладателем Кубка России III дивизиона «Урал и Западная Сибирь»

Накануне, 19 октября, на стадионе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле прошла ответная встреча финала Кубка России III дивизиона «Урал и Западная Сибирь» между ФК «Уралец-ТС» и ФК «Тюмень-2».

Напомним, первый матч в Тюмени закончился уверенной победой тагильчан — 3:0. В этот раз родной газон помог «Уральцу-ТС» забить четыре безответных мяча в ворота гостей. Таким образом, общий счёт стал 7:0 и главный приз соревнований впервые завоевала тагильская команда.

Отметим, в начале октября «Уралец-ТС» стал чемпионом России по футболу в III дивизионе «Урал и Западная Сибирь».