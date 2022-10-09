«Уралец-ТС» стал чемпионом России по футболу в III дивизионе

Футбольный клуб из Нижнего Тагила «Уралец-ТС» заочно стал чемпионом первенства России среди любительских футбольных клубов (III дивизион). В общей сложности футболисты из Нижнего Тагила одержали 19 побед в сезоне.

Традиционный чемпионат среди футболистов ежегодно проходит с сортировкой команд-участниц в девяти территориальных группах. Тагильская команда по итогам 23 матчей заочно стала чемпионом в межрегиональном отделении «Урал и Западная Сибирь», обыграв накануне «Тобол Курган» со счётом 8:1. Первое место среди команд второго дивизиона даёт клубу право играть во Второй лиге России по футболу, однако команда может отказаться от возможности и продолжить выступать в любительском чемпионате.