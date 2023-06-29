Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов стал почётным гражданином Нижнего Тагила

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов был удостоен звания «Почётный гражданин Нижнего Тагила». За его кандидатуру, сегодня, 29 июня, на заседании городской думы проголосовал 21 из 22 присутствующих депутатов.

«Основаниями для выдвижения Дениса Анатольевича стали его многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие металлургического производства России, Уральского региона, активная гражданская позиция и личный вклад в развитие Нижнего Тагила», — отметила руководитель отдела мэрии по взаимодействию с некоммерческими организациями Елена Чуприна.

В этом году Денис Новоженов оказался единственным претендентом на вручение почётного звания. Заявку от общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское», который предложил кандидатуру депутата прошлого созыва Леонида Мартюшева, мэрия отклонила за день до голосования профильной комиссии, несмотря на то, что все документы были поданы ещё в мае.

В пресс-службе администрации города журналисту АН «Между строк» прокомментировали, что общественный совет при МУ МВД России «Нижнетагильское» является совещательным органом и не входит в список организаций указанных в положении о присвоении почётного звания.

«Общественный совет не относится к субъектам выдвижения кандидатур на присвоение звания “Почётный гражданин Нижнего Тагила”», — отметили в пресс-службе.

Звание было учреждено 25 июля 1967 года. Отметим, что сейчас, согласно положению, получить звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила» может лишь один из претендентов.

Почётные граждане Нижнего Тагила имеют право на получение выплат. Для работающих граждан, которым присвоено это звание, сумма составляет 6 233 рубля ежемесячно, для неработающих пенсионеров — 13 245 рублей.