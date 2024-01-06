В Нижнем Тагиле избивших свою одноклассницу подростков отправят в исправительный центр для несовершеннолетних

В Нижнем Тагиле Следственный комитет продолжает расследовать ситуацию с избиением девочки двумя одноклассниками напротив школы № 56. В свою очередь, сотрудники полиции намерены выйти с предложением в судебные органы о помещении двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Отметим, что на данный момент избитая девочка признана потерпевшей. Запрошены материалы, характеризующие личности участников конфликта. Далее будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

«Потерпевшая в ходе драки девочка, к счастью, уже выписана из местной детской горбольницы, где она находилась на обследовании. Теперь медикам предстоит установить и вынести официальное заключение о степени тяжести причинённых ей травм. Предполагаемые обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учёт в местной службе ПДН территориального ОВД. Сотрудники полиции установили, что к инциденту могут иметь отношение 12 учащихся 5-го класса этой же школы. Роль каждого из них представители МВД сейчас устанавливают. После окончания зимних каникул в школе будет проведён целый комплекс профилактических мероприятий с целью недопущения подобных ЧП впредь, с разъяснением подрастающему поколению мер ответственности за нарушение законодательства нашей страны. Кроме того, когда закончится разбирательство и будет вынесено процессуальное решение, сотрудники полиции планируют выйти с предложением в судебные органы о помещении двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Инцидент прокомментировал и депутат городской думы Нижнего Тагила, председатель комиссии по молодёжной политике Гаджи Абдулов. Он отметил, что подобные ситуации происходят из-за ограничения возможностей у педагогов.

«Конечно же, к ситуации между этими школьниками отношусь негативно! Все жители нашей страны и нашего города в равной степени должны чувствовать себя в безопасности. В этом должны разобраться ответственные службы и органы, и они это делают. Таких случаев по стране немало, и с каждым надо разбираться. В каждом классе такие стычки возникают. И с детьми, и с родителями работу нужно вести на постоянной основе. Девочку, конечно, жалко. Наказывать надо хулиганов! Сами связали руки преподавателям, учителям: голос повысить нельзя, сразу родители жалуются... Теперь пожинаем плоды. Строже нужно детей воспитывать, а таких балбесов сразу на место ставить», — заявил Гаджи Абдулов изданию TagilCity.ru.

Также на ситуацию с избиением несовершеннолетней девочкив Нижнем Тагиле отреагировал в своём Telegram-канале российский музыкант Миша Маваши.

«Как я вижу, пресс-служба полиции Свердловской области делает информационный вброс, что семья пострадавшей девочки неблагополучная, выставляя её почти виновником драки. Я отчётливо вижу тенденцию, что, когда обижают нашего русского ребёнка, службы решают вывалить какие-то притянутые за уши версии в СМИ. Чтобы не раскачивалась лодка», — комментирует Миша Маваши.

Музыкант объясняет данную проблему «местечковостью». По его мнению, в небольших городах полицейские боятся получить «по шапке» и стараются замалчивать подобные дела, чтобы не было раскачки межнациональных конфликтов.

Известный российский журналист Андрей Медведев тоже считает, что ситуация с избиением девочки может закончиться ничем. Пострадавшая русская девочка останется крайней, а семья хулиганов-мигрантов — безнаказанной.

Напомним, ранее в пресс-релизе МВД по Свердловской области было указано, что пострадавшая девочка воспитывается только бабушкой, поскольку её отец был трижды судим, а мать лишена родительских прав и отбывает наказание в колонии.

«Судя по комментарию Валерия Горелых, во всём будет в итоге виновата девочка-скинхед, которая сама напала на несчастных одноклассников и их мать. Девочку в итоге сделают крайней. Уже делают. Офицер полиции берёт и вываливает в публичное пространство всю биографию ребёнка и её родителей. Ой, какая неблагополучная семья. Надо же. Про семью хулиганов Валерий Горелых расскажет? А мать хулиганов допрошена? Просто она, как говорят свидетели, тоже ударила девочку. А то про одну мать всё рассказали, про другую — нет. Чем занимается мама хулиганов? Где работает? Давайте всё так же, как про ту мать, расскажите», — пишет у себя в Telegram-канале Андрей Медведев.

Советская и российская актриса театра и кино Яна Поплавская осветила тагильский инцидент в своём Telegram-канале.

«Горжусь своими подписчиками, которые приняли самое активное участие в написании обращений мэру Нижнего Тагила. Большинство из них заблокировал либо сам мэр Пинаев, либо администраторы его страницы. Судя по всему, мэра в городе сейчас нет. Надежда на то, что он хотя бы в России, а не в Дубае. И может, хоть минимально находится на связи с подчинёнными и не в отрыве от горожан. В первый рабочий день, 9 января, я, как общественный деятель, направлю официальное письмо товарищу Пинаеву с просьбой прокомментировать его молчание и с подробными вопросами о том, как оказывается помощь пострадавшей школьнице, как решается вопрос с привлечением к ответственности детей мигрантов и их матери, избивших ребёнка. Также задам вопрос о бездействии главы Управления МВД по городу Ибрагима Абдулкадырова в отношении конкретно этой ситуации и обстановки с разгулом преступности мигрантов в целом. И конечно, спрошу о том, почему администрация Нижнего Тагила так рьяно блокирует запросы горожан, жителей Свердловской области и других регионов России», — пишет Яна Поплавская.

Напомним, что 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле два брата-пятиклассника избили на улице одноклассников. Сначала ударили мальчика, а затем ногами били 11-летнюю девочку-сироту. Отмечается, что мать братьев, поощряющая их действия, стояла рядом и снимала происходящее на видео. В следственном управлении СК России по Свердловской области по данному факту возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по статье 111 УК РФ, а полиция завела административное дело в отношении родителей двух братьев-подростков по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).