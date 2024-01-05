В Нижнем Тагиле полиция завела административное дело в отношении родителей подростков, подозреваемых в избиении 11-летней школьницы

В Нижнем Тагиле полиция завела административное дело в отношении родителей двух братьев-подростков, подозреваемых в избиении 11-летней девочки, учащейся школы № 56. Дело возбуждено по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия и роль каждого из участников, сообщили в пресс-службе областного МВД.

«Сотрудники полиции установили, что к инциденту могут иметь отношение 12 учащихся 5-го класса этой школы, роль каждого из них представители МВД сейчас устанавливают. После окончания зимних каникул в школе будет проведён целый комплекс профилактических мероприятий с целью недопущения подобных ЧП впредь, с разъяснением подрастающему поколению мер ответственности за нарушение законодательства нашей страны», — отметил руководитель пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

По его словам, конфликт между учениками мог произойти из-за словесных оскорблений на фоне инцидента в школьной столовой, когда один из братьев якобы случайно облил девочку.

Ранее об инциденте высказал своё мнение известный российский журналист Андрей Медведев. Он выразил недоумение по поводу того, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и местные депутаты никак не отреагировали на происшествие.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 11-летней девочки в Нижнем Тагиле. По данным полиции, конфликт произошёл 29 декабря напротив школы № 56 на улице Гвардейской. Двое школьников избили двух учеников 5-го класса, мальчика и девочку, которая была госпитализирована с тяжёлыми травмами.