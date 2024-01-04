«Почему по ситуации высказываются лидеры диаспор, а мэр города молчит?» Известный российский журналист Андрей Медведев отреагировал на инцидент с избиением пятиклассницы в Нижнем Тагиле

Известный российский журналист Андрей Медведев отреагировал на инцидент с избиением пятиклассницы в Нижнем Тагиле, который произошёл 29 декабря напротив школы № 56.

Напомним, напротив школы на улице Гвардейской избили двух детей — мальчика и девочку. Как рассказал редакции АН «Между строк» источник, обидчиками детей были двое парней неславянской внешности, которые неоднократно докучали своим одноклассникам. Также он отметил, что происходящее видел охранник школы, но не стал вмешиваться. Позже прибежал учитель ОБЖ и прекратил потасовку. Девочку увезли в больницу без сознания. После общественного резонанса Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 11-летней девочки.

«По ситуации в Нижнем Тагиле вообще много вопросов: почему до сих пор не задержан охранник, который не помешал избивать ребёнка? Почему полиция до сих пор не задержала мать хулиганов, которая не остановила драку и даже сама ударила (как говорят свидетели, девочку-сироту)? В чём проблема? Полиция не видит состав преступления? Что мешает его увидеть? Если мать задержана и допрошена, хотелось бы знать об этом. Не надо всё сводить к школьному конфликту. Детей учат ненависти дома и учат родители. Это очевидно», — написал Андрей Медведев в своём Telegram-канале.

Также журналист высказал своё негодование по поводу молчания местных властей. Он не понимает, почему местные депутаты и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев не высказываются на эту тему и не поддерживают избитого ребёнка.

«Почему по ситуации высказываются какие-то лидеры диаспор, а мэр города молчит? Почему управление образования обратило внимание на ситуацию только после общественного резонанса и вместо того, чтобы пообещать выгнать хулиганов из школы, обещает оказать “психологическую помощь детям”? Каким именно? Есть в Нижнем Тагиле депутаты? А чего молчат? Или не молчат? Я просто не видел ни одного высказывания местного депутата в поддержку избитого ребёнка. Могу предположить, что будет в ближайшие дни. Мы увидим совещание властей с диаспорами, заявления, что никаких проблем нет, что ситуацию раскачивают злые блогеры и журналисты, гораздые до жареных фактов, а на самом деле всё везде хорошо. И девочку никто не бил. Ей показалось, все помирились. Сценарий понятный и весьма частый. Только, думается, что сейчас это не сработает», — отметил журналист.

Telegram-канал Андрея Медведева

Накануне, 3 января, стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

«В социальных медиа сообщалось, что 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле два брата-пятиклассника избили на улице одноклассников — сначала ударили мальчика, а затем ногами били 11-летнюю девочку-сироту. Отмечается, что мать братьев, поощряющая их действия, стояла рядом и снимала происходящее на видео. В следственном управлении СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), назначены судебно-медицинские экспертизы в целях установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью детей, допрашиваются свидетели, истребован характеризующий материал в отношении братьев и их родителей, изучаются условия их жизни и воспитания», — сообщают в ведомстве.

Напомним, что не так давно в Нижнем Тагиле в школе № 40 произошла драка с избиением подростка. 21 декабря в соцсетях появилось видео, где два подростка сначала ведут разговор на повышенных тонах, а затем внезапно один бьёт другого и начинается драка. Следом подключаются другие подростки, которые начинают добивать упавшего парня и бить его кулаками и ногами в лицо. Буквально через минуту конфликт перерос в массовую неконтролируемую бойню. После публикации АН «Между строк» прокуратура и СК начали проверку.