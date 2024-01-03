«Они всегда нападают вдвоём на тех, кто слабее их, учителя всё замалчивают». СК возбудил уголовное дело после избиения пятиклассницы в Нижнем Тагиле

Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 11-летней девочке в Нижнем Тагиле. По информации правоохранителей, напротив школы № 56 на улице Гвардейской избили двух детей — мальчика и девочку, которая была госпитализирована с тяжёлыми травмами.

«Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области по поручению исполняющего обязанности руководителя регионального СУ СКР Анатолия Надбитова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По версии следствия, днём 29 декабря 2023 года напротив школы на улице Гвардейской в городе Нижнем Тагиле были избиты двое детей — мальчик и девочка, при этом пострадавшей девочке, по предварительным данным, был причинён тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщила АН «Между строк» начальник ОДН отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» майор Ирина Борисова, сообщение в полицию поступило из медицинского учреждения, куда доставили девочку. Правоохранители опросили законного представителя школьницы, её бабушку, а также установили, что все участники конфликта — учащиеся 5-го класса школы № 56.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту, устанавливаются причины конфликта. В ведомстве отмечают, что ранее жалоб на поведение подростков ни от администрации школы, ни от родителей в органы внутренних дел не поступало. По результатам проверки будет принято обоснованное решение и соответствующие меры реагирования.

Как рассказал редакции АН «Между строк» источник, знакомый с ситуацией, пострадавшая девочка спокойная и неконфликтная, учится на отлично и состоит в военно-патриотическом клубе. А её обидчиками были двое парней неславянской внешности, которые неоднократно докучали своим одноклассникам.

«От этих братьев вся школа стреляется. Они всегда нападают вдвоём на тех, кто слабее их. Учителя всё замалчивают, а я думаю, что все должны не замалчивать происходящее, а знать, как это происходит на самом деле. Родители неоднократно пытались выйти на связь с мамой братьев, но всё безрезультатно. Она никого не слышит и не желает слышать. Очень конфликтная женщина, всегда со всеми спорит и на всех наезжает. В тот день, видимо, у одноклассников мальчиков кончилось терпение. Полкласса решили поговорить с ними, а братья позвали старшеклассников, тоже неславянской внешности. Мамаша мальчиков пришла забирать детей из школы и увидела, как две толпы разговаривают между собой. Потом подлетела и ударила девочку по щеке, та упала, и один из сыновей начал запинывать её. Нормальная бы мама пошла в первую очередь к директору разбираться, а не самоуправством заниматься. Какое право она имела чужого ребёнка трогать», — рассказал источник.

По словам собеседника редакции, происходящее видел охранник школы, но не стал вмешиваться. Позже прибежал учитель ОБЖ и прекратил потасовку. Девочку увезли в больницу без сознания. У неё тупая травма живота и закрытая черепно-мозговая травма. Также источник добавил, что на охранника написали заявление за бездействие.

«В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства происшествия. Принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших детей. Проверяется информация о причастности к нападению на детей двоих подростков, истребуется характеризующий материал в отношении них и их родителей. Выполняются иные процессуальные действия, направленные на установление причин и условий, которые способствовали произошедшему, а также на то, чтобы дать надлежащую правовую оценку инциденту», — сообщил исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета по Свердловской области Анатолий Надбитов.

В управлении образования Нижнего Тагила АН «Между строк» дали комментарий по поводу инцидента.

«Конфликт между учениками произошёл 29 декабря за пределами школьной территории. Управление проводит внутреннюю проверку, в ходе неё установят все обстоятельства случившегося, в том числе причины конфликта, а по итогам примут меры для предупреждения ситуации в дальнейшем. Детям будет оказана психолого-педагогическая помощь. Правильность и корректность действий охранника также установят во время проверки. Отметим, он является сотрудником частного охранного предприятия».

По факту избиения детей прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку.

«В сети Интернет отмечено, что мать подростков во время совершения её сыновьями противоправных действий в отношении одноклассников находилась рядом и снимала происходящее на телефон. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и указанной семьёй. Отдельно будет дана правовая оценка действиям матери подростков. Будут опрошены директор и сотрудники школы для установления, какая профилактическая работа ведётся с подростками в образовательном учреждении. Органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий будет приняты меры прокурорского реагирования. Проведение процессуальной проверки, организованной следственными органами, взято прокуратурой на контроль», — сообщили в ведомстве.