В Нижнем Тагиле врачи продолжают бороться за жизнь девушки, которая сорвалась с 5-го этажа, пытаясь спуститься по верёвке из простыней 

Врачи Нижнего Тагила продолжают бороться за жизнь 16-летней девочки, которая выпала с 5-го этажа дома. Прогнозов относительно перспектив школьницы медики пока не дают, её состояние остаётся тяжёлым. Если станет ясно, что тагильские врачи не в силах помочь подростку, её могут доставить спецбортом в одну из больниц Екатеринбурга или даже Москвы, технически всё необходимое для этого есть, сообщает ИА «Новый день», ссылаясь на источник в региональном Минздраве. Оперативный комментарий пресс-службы ведомства АН «Между строк» на момент публикации получить не удалось.

Напомним, ЧП произошло 3 апреля в доме № 32 на улице Первомайской. По данным СМИ и правоохранительных органов, девочка-подросток попыталась спуститься из окна 5-го этажа по верёвке из простыней. В какой-то момент она не удержалась и упала на асфальт. В результате падения девочка лишилась ноги. По факту случившегося прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку.